Ponzio define el equipo de River para el Superclásico: las tres dudas para visitar a Boca

A tan solo tres días para una nueva edición del superclásico del futbol argentino, Leo Ponzio define el equipo de River para visitar La Bombonera el próximo domingo desde las 15:00. El DT del Millonario todavía tiene varias dudas .

Una de las principales incógnitas es la presencia de Aníbal Moreno. El mediocampista encendió las alarmas el pasado domingo ante Racing, luego de retirarse prematuramente de la cancha con dolores. Afortunadamente para el DT, no está lesionado y se trata de una molestia en la zona lumbar.

Moreno se retiró lesionado ante Racing y es la principal preocupación de Ponzio a 72 horas del clásico.

De igual forma, este miércoles entrenó diferenciado y es duda. En las próximas prácticas, el futbolista de 27 años será exigido para evaluar su condición física. En caso de no llegar, quien pica en punta para ser titular es el juvenil Lucas Silva, de tan solo 10 partidos en Primera. Cabe destacar que Fausto Vera está desgarrado y es baja para este duelo clave.

Otra de las dudas aparece en el lateral izquierdo. Marcos Acuña no estuvo presente en los últimos dos partidos por un traumatismo en su empeine izquierdo, pero ya entrenó con normalidad en la última práctica. Pero Francisco Ortega tuvo un buen rendimiento en estos encuentros y llega mejor físicamente, por lo que podría quedarse con la titularidad.

El Huevo pelea por la titularidad con Francisco Ortega.

El último asterisco aparece en el ataque, entre dos protagonistas que pelean por ser el acompañante de Ángel Correa. Por un lado, Sebastián Driussi, que ya entrenó con normalidad tras no sumar minutos ante Racing y está para jugar. Por el otro, Lucas Beltrán, con buen nivel ante la Academia y Belgrano, saca una pequeña ventaja para estar desde el arranque el próximo domingo.

La probable formación de River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Aníbal Moreno o Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi.