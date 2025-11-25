SUSCRIBITE
Enzo fue figura ante el Barcelona en una excelente jornada para los argentinos en la Champions League

La gran actuación de Enzo en el 3-0 del Chelsea marcó una jornada en la que todos los argentinos festejaron triunfo en la Champions.

Enzo terminó el partido siendo el capitán de los Blues.

Los flashes de la jornada se los llevaron el Barcelona y el Chelsea. El equipo culé viajó a Stamford Bridge y la pasó muy mal: perdió 3-0 y fue ampliamente superado por el conjunto londinense.

Enzo Fernández convirtió dos veces en el primer tiempo, pero ambos tantos fueron anulados: el primero por una mano de Wesley Fofana y el segundo por posición adelantada de Trevoh Chalobah. Cuando el partido estaba 2-0, tras un gol en contra de Jules Koundé y un golazo de Estevão Willian, Enzo habilitó a Liam Delap para el tercero. Alejandro Garnacho fue titular y salió reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo.

La jornada también dejó buenas actuaciones para otros argentinos. Aaron Anselmino, que fue titular por primera vez en la Champions, dio una asistencia en la goleada del Borussia Dortmund por 4-0 ante el Villarreal: el ex Boca asistió a Serhou Guirassy para el 1-0.

Nicolás Otamendi y Leonardo Balerdi fueron titulares y capitanes en las victorias de sus equipos. El Benfica consiguió su primer triunfo en esta Champions (había perdido los cuatro anteriores) al vencer 2-0 al Ajax en Ámsterdam. El Olympique de Marsella, en tanto, le ganó 2-1 al Newcastle United con un doblete de Pierre-Emerick Aubameyang.

Por último, Kevin Mac Allister, recientemente convocado a la Selección Argentina, fue titular en el valioso triunfo del Union Saint-Gilloise en Turquía por 1-0 ante el Galatasaray. En Alemania, el Bayer Leverkusen dio la sorpresa al derrotar 2-0 al Manchester City: Claudio Echeverri estuvo en el banco, mientras que Exequiel Palacios y Ezequiel “Equi” Fernández continúan recuperándose de sus lesiones.


