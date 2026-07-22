Franco Colapinto palpitó el GP de Hungría: «Un reto completamente diferente»

Franco Colapinto no para y tendrá un nuevo desafío este fin de semana. Tras el gran 10° puesto en Bélgica, donde sumó un punto y superó a su compañero Pierre Gasly, el argentino correrá el GP de Hungría, la 11° fecha de la temporada.

Será la última carrera antes del receso de verano de la Fórmula 1, que recién volverá el 21 de agosto en Países Bajos. La máxima categoría se trasladará a Hungaroring, un circuito donde dejará de lado las altas velocidades y se enfocará en el nuevo sistema de frenado en su monoplaza.

En la previa a la actividad en Hungría, Franco repasó lo hecho el pasado domingo: «Me alegró mucho sumar un punto el domingo en Spa tras una larga carrera luchando con Pierre y Liam [Lawson], que estuvo llena de acción«.

Colapinto brilló en Spa con un doble adelantamiento inolvidable.

Y luego palpitó cómo se prepara para seguir entre los 10 primeros: «Nuestro objetivo es mantener la racha de poder sumar puntos también este fin de semana en Budapest, aunque el circuito suponga un reto completamente diferente. Es un circuito en el que he tenido cierto éxito durante mi carrera en las categorías junior y estoy deseando volver y vivir la experiencia con los coches de este año».

Además, recalcó que la energía no será tan importante en este circuito: «La gestión de la energía será más normal que en las dos últimas carreras, con tantas curvas, así que espero que podamos divertirnos mucho con los coches más ligeros de este año. Vamos a darlo todo durante todo el fin de semana para conseguir un buen resultado y sumar más puntos antes del parón veraniego«, sentenció

Actualmente, Alpine tiene una lucha mano a mano con Racing Bulls. Ambos comparten la 5° posición con 61 puntos en la clasificación de equipos, en una disputa que recién está comenzando. En Hungría, el argentino buscará sumar por tercer carrera consecutiva: hasta el momento está 12° con 19 puntos en la temporada.

Horarios del Gran Premio de Hungría

Viernes 24 de julio

Práctica libre 1 – 08:30

Práctica libre 2 – 12:00

Sábado 25 de julio

Práctica libre 3 – 07:30

Clasificación – 11:00

Domingo 26 de julio