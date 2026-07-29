Se terminaron las vacaciones: Messi regresó a Estados Unidos para sumarse al Inter Miami

Lionel Messi terminó sus vacaciones en Rosario, y emprendió su viaje de retorno a los Estados Unidos para sumarse al Inter Miami. El capitán de la Selección argentina tomó un vuelo en la noche del martes y arribó a suelo norteamericano durante en la mañana de este miércoles.

Messi no volvió con la delegación oficial de la Selección argentina a Buenos Aires, junto al cuerpo técnico y la dirigencia de la AFA, luego de la derrota ante España por la final del Mundial 2026.

El rosarino optó por trasladarse de forma directa junto a su familia en un vuelo privado hacia su ciudad natal y descansar allí unos días.

Durante su estadía en suelo santafesino, el futbolista aprovechó el tiempo libre para tener encuentros familiares junto a su padre Jorge y presenciar un partido de Leones FC, club del cual es propietario y que lidera su hermano Matías.

Adiós Rosario, hola Miami: Leo Messi descansó junto a su familia y voló para sumarse al equipo de la MLS, tras una nueva Copa del Mundo con la Selección argentina. pic.twitter.com/6n2c03FqvF — SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2026

La agenda de Messi con Inter Miami

Aunque el cuerpo técnico de la franquicia de Florida aún no ratificó de manera formal el día exacto en que Messi volverá a estar dentro de una cancha, los plazos del calendario deportivo abren diversas posibilidades para su reaparición pública y futbolística en el corto plazo.

La primera alternativa en agenda se presentará este sábado, jornada en la que Inter Miami se medirá en condición de local frente a Columbus Crew en una nueva fecha de la MLS.

Si bien no está confirmada su presencia dentro del campo de juego para dicho compromiso en el Nu Stadium, no se descarta que el 10 asista a las instalaciones del estadio para presenciar el partido desde el sector de palcos junto a su esposa e hijos.

En caso de que no sea en el compromiso por la liga local, la vuelta de Messi al Inter Miami en la competencia oficial podría ser el miércoles 5 de agosto, fecha en la que el conjunto de Guillermo Hoyos debutará en la Leagues Cup enfrentando a San Luis.

Los próximos cuatro partidos de Inter Miami