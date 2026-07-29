Homicidio Pablo Mieres, el trabajador de la UNLP oriundo de Cutral Co: la familia pide que el caso sea juzgado como crimen de odio

A poco más de un año del brutal asesinato de Pablo Mieres (37), el secretario estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) originario de Cutral Co, Neuquén, la causa avanza con paso firme hacia el debate oral. Sin embargo, la familia de la víctima, constituida como querellante, introdujo un reclamo clave: exigen que el caso sea juzgado formalmente como un crimen de odio a la identidad sexual.

La presentación judicial, coordinada por los abogados Cristian Ariel González, Gastón Leandro Jesser y Sebastián Iturria, acompaña el requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, pero introduce una discrepancia fundamental respecto a la figura penal que debe aplicarse a los dos imputados: Nicolás Damián Arévalos (41) y Jonatan David Perunetti (35).

Los hechos y la hipótesis fiscal

De acuerdo con la investigación del fiscal Petit Bosnic, el crimen ocurrió durante la madrugada del 17 de junio de 2025. Los registros de las cámaras de seguridad revelaron que Mieres coincidió en la terminal de trenes con Arévalos. Tras mantener una breve charla, el funcionario universitario regresó a su domicilio de la capital bonaerense y, minutos más tarde, Arévalos ingresó al departamento acompañado por Perunetti en el marco de una reunión consentida.

La fiscalía sostiene que los acusados actuaron de forma coordinada con el único fin de robarle. Le sustrajeron una guitarra, un televisor, una notebook, un teléfono celular, su billetera y tarjetas bancarias.

Para el Ministerio Público Fiscal, se trató de un homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber sido cometido criminis causa (es decir, matar para ocultar otro delito y lograr la impunidad), en concurso ideal con robo.

El «excedente de violencia» y un mensaje de odio

La querella argumenta que la hipótesis del robo es insuficiente para explicar la crueldad desplegada en la escena del crimen. Según el expediente, Mieres fue golpeado, desnudado por la fuerza, atado de pies y manos, y amordazado. Una vecina llegó a escuchar sus gritos de auxilio antes de que falleciera por asfixia mecánica.

El dato más escalofriante y simbólico radica en el elemento utilizado para el asesinato: los atacantes lo estrangularon con una remera que llevaba impresa la palabra “DECENTE”.

El planteo de la querella: “La particular forma de ejecución no aparece como un dato accidental ni plenamente explicable por el propósito de robo. La desnudez forzada, las ataduras, el amordazamiento, la prolongación del sufrimiento y la utilización de una prenda con aquella inscripción conforman una escena que transmite un mensaje de degradación y castigo dirigido a la identidad de la víctima”, sostienen los letrados en el escrito presentado ante el Juzgado de Garantías.

Los abogados defensores de la familia Mieres aseguran que los agresores conocían previamente a la víctima y sabían de su orientación sexual, así como de su activa y pública militancia en la comunidad LGBTIQ+. Para la querella, la finalidad patrimonial coexistió con una motivación discriminatoria, configurando un claro crimen de odio.

Dolor y militancia

El asesinato de Mieres causó una profunda conmoción en la comunidad académica y en su Cutral Co natal. El joven se había mudado a La Plata para cursar la carrera de Biotecnología en la UNLP, donde rápidamente se convirtió en un referente de la militancia social.

Mieres integró activamente las Brigadas Ramona Medina, destacándose por su labor solidaria en los barrios más vulnerables durante la pandemia.

Al momento de su muerte, se desempeñaba como Secretario de Asuntos Estudiantiles de su facultad.

A través de un comunicado oficial, las autoridades de la UNLP recordaron a Mieres por su «dedicación, empatía y escucha activa», destacando la notable huella que dejó en la institución gracias a «su sonrisa generosa, su presencia cálida y su compromiso con un proyecto colectivo de universidad pública, inclusiva y solidaria».