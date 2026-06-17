El DT de Argelia no pudo con Messi: «Controló el partido como si el juego se moviera a la velocidad que él decidía»

La actuación de Lionel Messi en el debut de la Selección Argentina ante Argelia no solo despertó la admiración de los hinchas. Tras la derrota en Kansas City, el entrenador Vladimir Petkovic dedicó palabras cargadas de reconocimiento hacia el capitán albiceleste, protagonista absoluto de la noche con un histórico hat-trick.

Luego del encuentro, Petkovic no buscó excusas y reconoció la enorme influencia que tuvo Lionel Messi en el desarrollo del partido: «Llegamos a este partido con un plan, con disciplina y con convicción… pero a veces el fútbol te pone enfrente a un jugador capaz de destruir la mejor preparación con un solo toque de pelota», sostuvo el entrenador argelino.

Los elogios del DT de Argelia a Lionel Messi

El DT fue todavía más allá al analizar la actuación del capitán argentino: «Lo que produjo Lionel Messi esta noche no fue solamente una gran actuación; fue una clase de fútbol dictada por una de las mentes y talentos más grandes que haya visto este deporte».

Petkovic destacó especialmente la capacidad del rosarino para encontrar soluciones incluso en los contextos más cerrados: «Les decís a tus jugadores que se mantengan compactos, concentrados, que no le den espacios… y aun así encuentra la forma de crear magia donde no debería existir», afirmó.

"NO ESTÁS HABLANDO DE CUALQUIER JUGADOR VETERANO, SINO DE UN JUGADOR QUE HA GANADO EL BALÓN DE ORO 8 VECES".



✍️ Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia



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El entrenador de Argelia también remarcó la vigencia de Messi a los 38 años, en un momento en el que muchos futbolistas ya transitan el final de sus carreras: «A los 38 años, la mayoría de los futbolistas hablan de retirarse, administrar minutos o bajar el ritmo. Messi sigue definiendo partidos de Mundial, rompiendo récords y haciendo que defensores de élite parezcan impotentes», señaló.

Una de las frases más impactantes llegó al recordar el tercer gol del capitán argentino: «Miré a mi banco después de su tercer gol y había una sensación de incredulidad en todos. No porque estuviéramos perdiendo, sino porque estábamos presenciando algo especial que quizás no vuelva a repetirse», confresó.

Finalmente, Petkovic dejó una reflexión que resume el sentimiento que le generó la actuación del rosarino: «La gente hablará del hat-trick, de los récords y de las estadísticas, pero lo que más me impresionó fue la autoridad. Controló el partido como si el juego se moviera a la velocidad que él decidía», explicó.

Y concluyó con una frase que rápidamente se volvió viral: «Me tocó enfrentar a grandes jugadores a lo largo de mi carrera, pero esta noche fue diferente. Esta noche se sintió como si la historia del fútbol se hubiera detenido durante noventa minutos para recordarle al mundo exactamente quién es Lionel Messi».

Con el triunfo consumado, la Selección Argentina comenzó con el pie derecho la defensa del título obtenido en Qatar 2022. El próximo rival de la Albiceleste será Austria.