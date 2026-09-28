Escándalo por racismo en el Regional Amateur: detuvieron a un futbolista acusado de hacer gestos de mono

Un escándalo se desató en el Torneo Regional Federal Amateur luego del partido en el que Montecaseros recibió a Atlético Palmira, disputado el domingo en Mendoza. Facundo Reveco, delantero del conjunto visitante, fue detenido tras ser acusado de realizar un gesto racista hacia el brasileño Antonio Ponte Lourenco, futbolista del equipo rival.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Reveco habría realizado movimientos imitando a un simio y los dirigió hacia Ponte Lourenco durante el encuentro. El episodio generó un conflicto entre los protagonistas, aunque el partido continuó y el futbolista no recibió ninguna sanción durante el desarrollo del juego.

Una vez finalizado el encuentro, intervino el fiscal Óscar Sívori, quien dispuso la aprehensión del delantero. el futbolista de Atlético Palmira fue trasladado a la Comisaría N° 55 de Mendoza, donde quedó involucrado en un proceso contravencional por incitación a la violencia y gestos discriminatorios.

El jugador pasó la noche detenido y recuperó la libertad durante la mañana del lunes. La situación generó repercusión en el fútbol mendocino y Atlético Palmira posteriormente emitió un comunicado en el que cuestionó la actuación del funcionario del Ministerio Público Fiscal de San Martín.

Desde la institución solicitaron «objetividad, imparcialidad e igualdad ante la ley» y pidieron que se esclarezcan las circunstancias que derivaron en la detención de Reveco. Además, el club señaló que Erik Pontes, futbolista de Montecaseros, habría realizado gestos obscenos hacia dirigentes de Palmira y reclamó que también se investigue ese episodio.

El caso quedó ahora en manos de la Justicia mendocina, mientras Reveco deberá afrontar el proceso contravencional iniciado a partir de los hechos ocurridos durante el partido correspondiente al Regional Federal Amateur.