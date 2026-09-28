Marcos Rojo acelera su salida de Racing y sueña con volver a Estudiantes: la frase que lo acerca

Luego de la dura eliminación ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina, Marcos Rojo busca finalizar su ciclo en Racing y tiene como objetivo regresar a Estudiantes, club donde se formó y dio sus primeros pasos como profesional.

Desde el entorno del defensor señalaron en diálogo con el medio platense 0221 que «va a hacer todo lo posible para salir de Racing». El futbolista está ilusionado con la posibilidad de volver al Pincha y, en ese sentido, ya hubo contactos entre la dirigencia del club platense y su representación.

La dirigencia de Estudiantes ya se comunicó con Rojo y su entorno para conocer las condiciones de una posible salida de Racing y avanzar en una negociación que todavía no está cerrada.

El Pincha pretende contar con el zaguero para la etapa decisiva de la Copa Libertadores. Estudiantes disputará las semifinales ante Flamengo y para el partido de ida, previsto para el 15 de octubre, no tendrá disponibles a Tomás Palacios ni Leandro González Pírez, quienes llegaron al límite de amarillas en los cuartos de final ante Corinthians.

Rojo se convirtió en una pieza fundamental de Racing durante los últimos meses y en uno de los referentes del plantel. El defensor tuvo un papel importante durante el ciclo de Juan Pablo Vojvoda, quien dejó su cargo este lunes de común acuerdo con la dirigencia luego de la eliminación ante Boca.

Ahora, con el futuro de ambos ya fuera de la Academia, Rojo analiza la posibilidad de regresar a La Plata. El defensor sueña con volver a Estudiantes y repetir la hazaña de 2009, cuando fue campeón de la Copa Libertadores. Además, si el Pincha supera a Platense este jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina, también podría disputar ese certamen.