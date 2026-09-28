Falso curandero en Chichinales: la Fiscalía solicitó 6 años y medio de prisión por abusar de una menor

Este mediodía se realizó la audiencia de cesura en la que la fiscalía solicitó la pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva, accesorias legales y las costas del proceso para un hombre declarado responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal. Por su parte, la defensa particular del imputado requirió que se le aplique el mínimo de la pena prevista por la ley.

El hecho juzgado ocurrió el pasado 19 de febrero de este año, alrededor de la medianoche, en una vivienda del barrio Alta Barda, en la localidad de Chichinales. Según probó la fiscalía durante el debate, el acusado ejercía como falso curandero cuando abordó a la víctima, una menor de edad.

Sobre las circunstancias del ataque, la fiscalía explicó que el imputado, oficiando de curandero, le dijo a la menor que le tenía que sacar el demonio que tenía dentro y fue en esas circunstancias que cometió el delito, declaración de responsabilidad que ya había sido solicitada el pasado 4 de septiembre.

Los argumentos de la acusación y la defensa

Durante la jornada, la fiscal Vanesa Cascallares fundamentó la escala del pedido de pena señalando concretamente como agravantes la modalidad de la ejecución del delito, ya que la víctima confió en lo que el hombre mencionaba como experiencia para curarla. Además, la fiscalía remarcó que constituyen agravantes las amenazas vertidas y la utilización de un pañuelo con alcohol para menguar las defensas de la joven.

En contraposición, el defensor particular insistió en que para esa parte esas cuestiones no configuran como agravantes y que en todo caso son atenuantes, motivo por el cual requirió formalmente que se le aplique el mínimo de la condena.

Medidas cautelares y lectura de la sentencia

Respecto a la situación procesal del acusado, las partes estuvieron de acuerdo en la aplicación de medidas cautelares hasta que la condena quede firme. De esta manera, el Tribunal resolvió que el hombre realice presentaciones periódicas en la Comisaría local, junto con la prohibición estricta de salir del país y la imposibilidad de acercarse o establecer cualquier tipo de contacto con la víctima.

El Tribunal interviniente dará a conocer su resolución final respecto a la pena el próximo lunes 5 de octubre a las 12.