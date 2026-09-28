Homicidio en el sur de Río Negro: el joven que llamó a la Policía, confesó el crimen y quedó detenido

El violento hecho que dejó un muerto en la zona rural de Pilcaniyeu durante la noche del domingo, sigue sumando datos claves para la investigación. Según fuentes vinculadas a la causa, el joven de 27 años que permanece detenido fue quien llamó a la Policía para confesar que había asesinado al puestero. El sospechoso se entregó en el lugar de los hechos, quedó inmediatamente demorado. Además, por la tarde del lunes otro hombre quedó detenido por el cirmen. El martes serán imputados ambos por la Justicia bajo la calificación provisoria de homicidio simple.

Según pudo confirmar Diario Río Negro, el hecho se desencadenó minutos antes de las 21, momento en que ingresó un llamado telefónico a la guardia policial. Del otro lado de la línea, el propio involucrado advirtió sobre la presencia de un hombre sin vida en un establecimiento rural de la zona y admitió su responsabilidad en el ataque.

Al arribar al predio junto a una ambulancia, efectivos de la Brigada Rural constataron la veracidad del aviso.

El joven aguardó la llegada de los uniformados, manifestó haber mantenido un altercado horas antes —alrededor de las 19:00— con la víctima y reconoció haberle quitado la vida mediante severos golpes en la cabeza.

Acto seguido, guió al personal policial hasta la habitación donde yacía el cuerpo del puestero, el cual presentaba una herida de extrema gravedad en el cráneo.

Operativo judicial y recolección de pruebas

Tras confirmarse el deceso, se dio aviso a las fiscales de turno Daniela Celoria y Nieves Papa Tello, quienes se trasladaron al establecimiento para coordinar las tareas de investigación e instruir las primeras diligencias.

De las actuaciones participan la responsable de la Unidad Operativa del Ministerio Público, Karina Uribe, junto a personal del Cuerpo de Investigación Forense, Criminalística, la Brigada de Investigaciones, la Brigada Rural y efectivos policiales de Bariloche y Pilcaniyeu, habiendo notificado también a la Defensa Pública Penal.

En esta fase inicial de la causa, la fiscalía mantiene bajo reserva la identidad de la víctima y del acusado mientras se avanza en la reconstrucción exacta del hecho.

El detenido permanece alojado a disposición de la Justicia y según fuentes judiciales será sometido el martes a la audiencia de formulación de cargos, donde el Ministerio Público Fiscal formalizará la acusación penal en su contra, sin descartar que la calificación de homicidio simple pueda ser modificada a medida que se incorpore la evidencia pericial y científica.