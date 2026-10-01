El español Laporte criticó a la Selección Argentina: «Eso es anti fútbol»

A más de dos meses de la final del Mundial 2026, el defensor de España Aymeric Laporte despertó polémica al criticar a los jugadores de la Selección Argentina.

El zaguero apuntó contra la actitud de los futbolistas de la Albiceleste y los acusó de dejar «una imagen fea» y calificó la «agresividad» como «antifútbol». Lo remató con un «no es fútbol eso».

También dio a entender de que Argentina tenía otra vara con los arbitrajes. «Parecía que se les permitía más. Si lo llega a hacer otro equipo, no se habría permitido tanto».

Laporte ya había apuntado contra el equipo de Lionel Scaloni en la previa a la final del Mundial 2026. «En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir», expresó en ese momento.

Luego del partido donde se consagró España, Nicolás Otamendi les recriminó ese intento de condicionar a los árbitros. Sobre esa situación, el defensor del Athletic Bilbao puso paños fríos y comentó: «imagino que Nico quería representar a su país como todos y luchar hasta el final. Yo lo conozco fuera del fútbol, estuvimos juntos en el City, somos amigos y es una muy buena persona».

Las declaraciones de Laporte volvieron a encender la polémica entre Argentina y España y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.