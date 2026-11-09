Esequiel Klein se quedó con la general y aseguró el título de la A6 en el Rally de Cervantes

Klein y su Ford Ka armaron una sociedad perfecta en el Regional. (Omar de los Santos)

Esequiel Klein metió combo completo en el Rally de Cervantes, válido por la séptima fecha del Regional. Primero aseguró el título en la A6 de manera anticipada y después se quedó con la clasificación general. Su Ford Ka funcionó a pleno en la segunda etapa y se anotó una victoria inolvidable.

Sergio Fernández (Ford Ka), dueño de la A8, y Omar Kovacevich (Ford Fiesta), el mejor de la RC5, completaron el podio en el exigente recorrido valletano, que dejó varios abandonos y algunas sorpresas.

Desde el cuarto al décimo puesto se escalonaron Marcos Craievich (VW Gol, A8), Paolo Angeloni (Ford Fiesta, RC5), Federico Fernández (Peugeot 206, RC5), el local Claudio Simonelli (VW Gol y ganador de la A7), Jorge Escalante (VW Gol, A6), Pablo Díaz (Ford Fiesta, vencedor de la N2) y Felipe Debasa (Renault Clio, dueño de la RC5L).

Simonelli festejó en su categoría y quedó séptimo en la general. (Omar de los Santos)

Los 8 ganadores en Cervantes: Esequiel Klein (A6), Omar Kovacevich (RC5), Claudio Simonelli (A7), Sergio Fernández (A8), Emilio Vega (N1), Erick Regliner (A1), Pablo Díaz (N2) y Felipe Debasa (RC5L)

Luego de una primera etapa que tuvo como dominador a Oscar Ibargüen, todo cambió en el segundo día de acción. El abandono del piloto reginense le sirvió en bandeja la victoria a Klein, quien de todos modos ya había cumplido con el objetivo de asegurar la corona en la competitiva A6.

El triunfo en la general le puso el moño a otra gran producción. El registro del vencedor fue de 50m43s, con buena diferencia sobre Sergio Fernández (50.57) y Kovacevich (51.00). En su división superó a Escalante y el último lugar del podio fue para Pablo Cappetta (Renault Clio). En la A7, por su parte, Simonelli dejó en el camino a Martín Díaz (Ford Focus).

El cuadro de ganadores en el Rally de Cervantes se completó con Emilio Vega (Ford Ka), dueño de la N1, con diferencias sobre otro de los candidatos, Agustín Pistagnesi (Gol); mientras que Erick Regliner volvió a marcar diferencias en la A1 y se encamina al título.