Independiente sorprendió a Club Plottier en El Histórico (78-73) y dio un paso clave para sostener su lugar en el PreFederal y clasificar a la LFB 2027. Fue un partido muy parejo, el Rojo hizo valer su experiencia y ahora tendrá la chance de definir la serie en La Caldera.

En la otra llave de la reclasificación, Atlético Regina dejó en el camino a Petrolero, por 76-62, en un duelo que se quebró en el último cuarto, con un categórico 21-7 a favor de los dueños de casa. La revancha será en La Cueva. Las dos series tendrán continuidad el domingo 29 de noviembre.

El Rojo metió un triunfazo

Independiente defendió mejor en el final y por eso ganó un partido clave en El Histórico. El inicio fue favorable para el Rojo (10-21 y 30-39), pero el local se puso en partido en el tercero e incluso paso a ganar (56-55). Sin embargo, los de Andrés García prevalecieron en los últimos 10 por 23-17 y se volvieron con la victoria para Neuquén.

Joaquín Marcon (17), Franco Alippi (16) y Gino Veronesi (14) golearon seguido, pero el jugador de mayor valoración (22) fue Carlos Paredes, quien bajó 12 rebotes además de sus 8 puntos. En Plottier no alcanzaron los 13 de Joaquín Morandini y Benjamín Loncón. Los triples (44%, con 8-18) fueron claves para el Rojo, contra un 29% (9-31) de su rival.

Partido cambiante en La Calderita

En un partido muy cambiante, Regina tuvo mucho mejor cierre y se quedó con el juego 1 de la reclasificación. El local tuvo todo bajo control en la primera mitad (30-20 y 48-36), pero Petro respondió con un letal 19-7 que dejó el tablero igualado en 55. En los 10 finales, el Albo devolvió gentilezas y aseguró la victoria.

Martín Chervo (20), Marcos Revello (16), Elías Iñiguez (13) y Nacho Claris (12) alcanzaron el doble dígito en el local, mientras que en la visita se destacaron Marco Roumec (19), Matías Arias (14) y Javier De la Rúa (10). Los rebotes fueron decisivos en el juego, con 21 de diferencia para el vencedor: 48-27.