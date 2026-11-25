Foto: TN Apat. Será la segunda vez en cuatro años que la categoría llega a la capital rionegrina para definir el campeonato.

La capital de Río Negro se pone de pie para recibir a una de las más atractivas y convocantes expresiones automovilísticas del país.

El TN Apat vuelve al Autódromo Ciudad de Viedma para afrontar la duodécima fecha y bajar el telón de su calendario deportivo 2026. Vaya atractivo para la comarca, que por segunda ocasión en cuatro años podrá atestiguar la definición de los campeonatos de Clase 3 y Clase 2, respectivamente.

Todo está listo en el circuito rionegrino, inaugurado en 2004, que con el paso de los años sigue manteniendo su lugar en el radar nacional (ver abajo).

Por estas horas, según le contó a Río Negro Augusto Rochet, presidente de la Cámara Auto Moto Club del Valle Inferior, el grueso de los trabajos están concluidos y solo queda por esperar el comienzo de la acción.

“Es importantísimo para nosotros volver a contar con el TN y más con un cierre de campeonato. Sin dudas va a ser un gran fin de semana para la región. Por suerte tenemos un autódromo a la altura de las mejores categorías”, comentó el dirigente, que también preside la divisional regional Súper Turismo (ST), que acompañará la actividad en pista los dos días.

El TN es considerada hace tiempo la segunda categoría de mayor prestigio del calendario nacional, por detrás del Turismo Carretera. No por nada muchas de las grandes figuras y estructuras mecánicas del deporte compiten y apuestan por ella.

“La categoría no deja de sorprender. Cada vez más pilotos de renombre quieren estar y eso naturalmente hace que los espectáculos sean cada vez mejor, con sobrepasos constantes y grandiosas carreras. Por eso se llega casi siempre a definiciones como estas”, apuntó Rochet, que el fin de semana también se vestirá de piloto en el ST.

Viedma, 2006. El villalonguense Juan Heguy (Astra) encabeza el pelotón sobre Leonel Larrauri (Escort), piloto todavía en actividad. En el fondo asoma el viedmense Ricardo Alzueta (Astra).

Y agregó: “Además, Viedma siempre se prestó para un gran espectáculo en el TN y eso lo hace más especial. Tal vez sea no tan favorable para el TC, pero con estos autos siempre salen tremendas carreras, por lo que no creo que 2026 sea la excepción”.

El final abierto de los campeonatos indudablemente potenciará el trabajo en las boleterías y atraerá mayor caudal de público. Aunque ello es moneda corriente en cada manifestación mecánica de grueso calibre, sin importar las circunstancias ni el momento del año.

“Sin dudas que viene un poco más de gente en una etapa como esta, y de todas partes del país, no solo de la comarca. Ayuda mucho, tanto una apertura como un cierre de campeonato, aunque siempre hay respuesta en mayor o menor medida. Por suerte nos mantenemos en la órbita nacional, con un autódromo que está a la altura de cualquier categoría”, explicó Rochet.

Y cerró: “Lo único complejo es el factor económico, ya que es bastante caro el costo de realización. Por suerte el gobierno entiende la importancia de esto y los muchos beneficios que trae gracias al movimiento de turismo y la actividad hotelera y gastronómica”.

Augusto Rochet, directivo y piloto. Actualmente preside el consorcio del Autódromo y la categoría Súper Turismo.

La exposición zonal

Junto al TN Apat se alistará en boxes el Súper Turismo con sus dos clases, una de las divisionales zonales más prestigiosas de la comarca y el sur del país.

“También se van a definir esos dos campeonatos, con nueve pilotos que reúnen chances de salir campeón. Será un gran complemento para la agenda competitiva y muy importante para la categoría poder compartir actividad y televisación con tantos pilotos y equipos de primer nivel”, sentenció Rochet, que se dará el gusto de acelerar en la Clase 1.

La máxima sigue en agenda

Aunque los focos están puestos en el fin de semana venidero, Augusto Rochet aprovechó la oportunidad para realizar una importante confirmación de cara a 2027.

“Tendremos la llegada del TC en marzo, seguramente para la tercera fecha, y seguiremos con las categorías zonales y sus tres fechas del calendario. Ojalá se puedan reflotar las picadas y reactivar el karting, que siempre anduvo bien”.

Y agregó: «Vamos a trabajar para tener, por lo menos dos categorías nacionales, y que puedan correr el TN o bien el Turismo Pista, que está afrontando un gran momento hace años».