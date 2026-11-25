El clásico festejo de Lautaro tras marcar el 2-0 final frente al Stuttgart por la Champions League. (Foto: AP)

Seis minutos. Eso es lo que tardó Lautaro Martínez en marcar un gol esta tarde para sellar el triunfo del Inter por 2-0 ante Stuttgart, por la quinta fecha de la Champions League.

El Toro había sufrido una lesión en los flexores del muslo izquierdo en octubre, que lo marginó de varios partidos con el conjunto italiano y de la fecha FIFA con la Selección Argentina.

El fin de semana volvió a la actividad al sumar minutos desde el banco de suplentes frente al Atalanta y este miércoles repitió la fórmula: ingresó a los 24 minutos del segundo tiempo ante el equipo alemán.

Lautaro tuvo un efecto inmediato en el encuentro. A los 29 minutos, Federico Dimarco envió un pase desde la izquierda, Pio Esposito la dejó pasar y el argentino controló la pelota y, de lleno con el empeine, definió junto al palo para establecer el 2-0 definitivo.

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De esta manera, el Inter quedó en el puesto 12° de la fase regular de la Champions League, con nueve puntos.

Julián y Soulé también fueron protagonistas

Por otro lado, en el Metropolitano, Julián Álvarez marcó un gol de tiro libre para sellar el triunfo del Atlético de Madrid frente al Viking de Noruega.

¡PICÓ LA ARAÑA EN LA #CHAMPIONSLEAGUE! Julián Álvarez probó con el tiro libre, el reloj indicó que la pelota entró por completo y el argentino festejó el segundo de Atlético de Madrid vs. Viking. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/8y6gef7tKE — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026

La ejecución de la Araña tuvo suspenso, ya que el arquero Lubomir Belko parecía haber atajado el remate. Sin embargo, el reloj del árbitro belga Erik Lambrechts confirmó que la pelota había ingresado y, de esta manera, el argentino marcó su segundo tanto en el certamen.

Por otro lado, en Francia, Matías Soulé realizó una gran jugada para asistir a Mario Hermoso en el primer gol del partido entre la Roma y el París Saint-Germain.

El argentino recibió por la izquierda y, a pura gambeta, llegó hasta el fondo y envió el pase atrás para que el español empujara la pelota y la Loba se pusiera 1-0 a los cinco minutos de partido.

¡¡LA LOBA QUIERE SORPRENDER EN PARÍS!! Jugadón de Soulé para asistir a Mario Hermoso que solo la empujó para el 1-0 de Roma vs. PSG. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/i97YxXJWPg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2026

El conjunto visitante reaccionó y dio vuelta el marcador con goles de Zabarnyi, en la primera mitad, y Ousmane Dembélé, de penal, en el complemento. Sin embargo, también desde los 12 pasos, el neerlandés Donyell Malen igualó el encuentro y decretó el 2-2 final.

Además de Soulé, en la Roma fueron titulares Nahuel Molina y Santiago Castro. Paulo Dybala, que regresaba de una lesión, ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo, justamente en lugar de Castro.