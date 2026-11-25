Barajar y dar de nuevo para Los Pumas. Luego de la derrota del pasado sábado ante Francia por 45-17 en el Stade de France, el seleccionado argentino de rugby prepara su próximo choque ante Escocia, por el séptimo puesto del Nations Championship.

De cara al duelo del domingo, desde las 10:10 en Twickenham (Londres), Felipe Contepomi prepara varias modificaciones en el plantel; la mayoría obligadas, luego del duro traspié sufrido en el último encuentro.

La lista que se anunció en la víspera el head coach albiceleste presenta seis incorporaciones respecto al choque ante el combinado galo: Santiago Grondona, Juan Segundo Martín Montilla, Rodrigo Martínez, Matías Moroni, Santiago Pernas e Ignacio Ruiz.

Por otro lado, quedaron desafectados Mateo Carreras, por una lesión en uno de sus hombros; Santiago Chocobares, por una lesión muscular; Bautista Delguy, por una lesión en una de sus rodillas; el capitán, Pablo Matera, por cuestiones personales; Mayco Vivas, por suspensión; y Boris Wenger, por una lesión en el rostro.

De los seis jugadores que dejan la concentración, cuatro tuvieron participación ante Francia: Wenger y Delguy fueron titulares, mientras que Vivas y Matera ingresaron desde el banco de suplentes.

De hecho, el capitán argentino convirtió el último try para intentar maquillar la dura derrota ante una de las grandes potencias mundiales. El seleccionado argentino terminó cuarto en la tabla del hemisferio sur del Nations Championship y se medirá con Escocia, que ocupó la misma posición, pero en el hemisferio norte.

«Hay que agradecer»

El entrenador, Felipe Contepomi, dejó en claro la importancia de poder compartir una semana más con el plantel de Los Pumas, así como también volver a enfrentar a Escocia, el primer rival del año, para cerrar el 2026.

«Con ganas. Es la última y después por siete meses no nos vemos, más allá de esos tres días en algún Camp. Hay que agradecer que tenemos una semana más, agradecer la compañía, disfrutarlo. Seguir trabajando duro en vistas a nuestro gran objetivo que es el Mundial”, dijo.

Los Pumas vuelven a verse las caras contra Escocia, el mismo rival con el que abrieron el Nations Championship el 4 de julio. En aquella oportunidad, fue derrota para los argentinos en Córdoba.