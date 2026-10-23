Estudiantes finalista de la Copa Libertadores: la fortuna que ganó por la clasificación

Estudiantes eliminó a Flamengo por penales en el mítico Maracaná y se clasificó a la final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras en Montevideo. Además de la hazaña deportiva, el Pincha se llevó de Río de Janeiro un importante premio económico.

El conjunto dirigido por el Cacique Medina recibió 7 millones de dólares por acceder a la definición del título y continúa acumulando millones gracias a su destacada campaña en el certamen continental.

En total, el conjunto de La Plata ya embolsó 15.930.000 dólares en premios de la Conmebol. La cifra se compone de 3.000.000 por disputar la fase de grupos, 680.000 por los triunfos en esa instancia, 1.250.000 por clasificarse a octavos de final, 1.700.000 por avanzar a cuartos, 2.300.000 por llegar a semifinales y los 7 millones que obtuvo tras sellar su pase a la final. A ese monto hay que descontarle 15.300 dólares correspondientes a multas por tarjetas amarillas.

El Pincha ahora va por la gloria máxima. Si derrota a Palmeiras en la final, recibirá otros 25 millones de dólares y elevará sus ingresos totales por premios en la Libertadores a 33.930.000 dólares.

Estudiantes va por su quinta Copa Libertadores

El conjunto platense disputará su sexta final de Copa Libertadores y buscará ampliar su historia en el torneo más importante del continente. Hasta el momento, el León conquistó cuatro títulos: venció a Palmeiras en 1968, a Nacional en 1969, a Peñarol en 1970 y a Cruzeiro en 2009. Su única derrota en una definición fue ante Nacional, en 1971.

Ahora, Estudiantes volverá a cruzarse con Palmeiras en una final continental. El partido decisivo se jugará el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, donde el equipo de Medina intentará conquistar la quinta estrella.

El desafío también representa la posibilidad de emular a las grandes figuras de la historia del club, como las que integraron el recordado equipo de Osvaldo Zubeldía, con referentes como Oscar Malbernat, Carlos Pachamé y Carlos Bilardo.