Uno de los principales focos de atención en el mundo Boca Juniors de cara a su continuidad competitiva tras consagrarse en la Copa Sudamericana, es el estado de salud de Leandro Paredes.

El capitán del plantel se descompensó en Barranquilla después de los festejos tras derrotar a Atlético Mineiro y debió ser trasladado a una clínica para someterse a estudios de rutina.

Y aunque fue dado de alto rápidamente, el cuerpo médico xeneize evalúa día a día su recuperación antes del cruce de mañana ante Independiente Rivadavia, por lo octavos de final del Torneo Clausura Argentino 2026.

Como parte de ese control, el volante se hizo análisis de sangre este martes, antes de comenzar la práctica en el predio de Ezeiza; aunque también están previstos estudios complementarios durante las próximas horas. El objetivo seguir de cerca su evolución y qué condiciones clínicas presenta tras el episodio de golpe de calor y deshidratación que sufrió luego de la final.

Los estudios dieron bien y las primeras señales son muy alentadores. Paredes había mostrado una mejoría durante las celebraciones por el título y el lunes participó sin inconvenientes del entrenamiento regenerativo.

El deseo del jugador, y de la mayoría de los titulares que derrotaron el sábado al conjunto brasileño, es estar disponible para enfrentar a la Lepra mendocina. Sin embargo, la decisión final correrá por cuenta de Rodolfo Arruabarrena y el cuerpo técnico, que evaluará hasta mañana la situación de sus jugadores.

En Boca entienden que el compromiso de mañana requiere a los protagonistas al 100%, por ello no quieren apurar los tiempos del mediocampista. En tal sentido, el seguimiento continuará en las próximas horas, mientras el cuerpo médico reúne información sobre su estado y define si está apto o no para la exigencia del encuentro.

Rodolfo Arruabarrena analiza presentar una formación con mayoría de titulares ante la Lepra mendocina. De ganar, el Xeneize cruzará con Gimnasia y Esgrima La Plata, que ayer derrotó a Newell’s por 4 a 2 en El Bosque.