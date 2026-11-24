Boca recibirá a Independiente Rivadavia este miércoles desde las 21 en la Bombonera por los octavos de final del torneo Clausura. El árbitro será Luis Lobo Medina y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium.

«Si no ganamos el miércoles, nada de esto habrá servido», dijo Rodolfo Arruabarrena, de manera extrema, tras derrotar a Atlético Mineiro el sábado en Barranquilla y consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, cortando una racha de 18 años sin títulos internacionales.

Por eso, la idea del entrenador es presentar una formación con mayoría de titulares ante la dura Lepra mendocina. El Vasco parece haber encontrado su once ideal en la final frente al Galo y su intención sería repetirlo, aunque algunos futbolistas terminaron con molestias físicas.

La principal preocupación pasa por Leandro Paredes, quien sufrió una descompensación por un golpe de calor y deshidratación después de la final. De todas formas, el capitán entrenó ayer junto al grupo y no quiere perderse el encuentro en la Bombonera. Si no está en condiciones, Tomás Belmonte aparece como su principal alternativa.

También están bajo seguimiento Lautaro Blanco y Santiago Ascacíbar, quienes llegaron a la definición con sobrecargas musculares, pero completaron los 90 minutos. Si el lateral descansa, su lugar será ocupado por Malcom Braida. En caso de que el Ruso vaya al banco, las opciones son Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios, con un posible cambio de esquema.

Por su parte, Tomás Aranda, que el sábado volvió a ser titular después de tres meses, también está en duda y Alan Velasco asoma como reemplazante.

El resto del equipo no sufriría modificaciones: Álvaro Montero será el arquero y Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera completarían la defensa. Milton Delgado es una fija en el mediocampo, mientras que Miguel Merentiel y Sebastián Villa se mantendrían en el ataque.

El presente de Independiente Rivadavia

Del otro lado, Independiente Rivadavia viene de perder la Supercopa Argentina frente a Estudiantes y apenas ganó uno de sus últimos siete partidos.

Pese a la merma en el rendimiento durante el tramo final de la fase regular, el equipo de Alfredo Berti lideró gran parte del año la tabla anual y será un rival exigente para Boca este miércoles.

En cuanto a la formación, la «Bruja» no podrá contar con el volante José Florentín, una de las figuras del equipo, quien fue expulsado en la última fecha de la fase regular frente a Gimnasia de Mendoza. Su lugar sería ocupado por Gonzalo Ríos.

El ganador del cruce enfrentará a Gimnasia de La Plata en los cuartos de final. Si avanza Boca, jugará en la Bombonera; de lo contrario, la serie se disputará en el Bosque.

Formaciones, hora, TV y datos del partido

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes o Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar o Rodrigo Battaglia; Sebastián Villa, Miguel Merentiel, Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonard Costa o Tomás Bottari; y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Hora: 21.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Luis Lobo Medina

Estadio: La Bombonera.