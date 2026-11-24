La ley de regulación de las plataformas de apuestas online y prevención de la ludopatía entró en horas cruciales.

La ley de regulación de las plataformas de apuestas online y prevención de la ludopatía entró en horas cruciales. En medio de una fuerte presión de la Iglesia Católica que ya traspasó los muros del Senado, La Libertad Avanza trabaja en un dictamen alternativo a la media sanción de la Cámara de Diputados, que buscaría equiparar la prohibición de la publicidad a la del tabaco y evitar que la Nación financie la asistencia frente a la adicción.

El debate será este miércoles a las 10 en las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales. Se necesitan 26 firmas para dictaminar de las 51 que componen el plenario. El oficialismo no pondría obstáculos para votar el proyecto el jueves en el recinto, en la misma sesión donde se tratará la reforma electoral.

La Libertad Avanza busca imponer su propia redacción con algunas modificaciones, que se estaban terminando de consensuar a contrarreloj. Si el texto se aprueba con cambios volverá a Diputados, pero ganará un año más de vida (todo 2027). El peor escenario sería que no se apruebe antes del 30 de noviembre, porque perdería estado parlamentario.

En la Cámara alta, el lobby eclesiástico se hace sentir. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se reunió con representantes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social después de participar de la Mesa Política en Casa Rosada. A su vez, se espera que una delegación de obispos concurra este miércoles al Senado para reclamar en persona, en un paso más de la carta abierta difundida el lunes.

El peronismo busca aliados para convertir en ley el proyecto de Diputados, que incluye amplias prohibiciones y medidas preventivas. Entre sus puntos principales, prohíbe el juego online en menores de edad y establece un sistema de verificación biométrica tanto en plataformas como en billeteras virtuales utilizadas para apostar.

Además, se crea un registro de sitios, plataformas y empresas habilitadas para operar, y se establece un procedimiento para bloquear sitios de apuestas ilegales. También se podrán suspender preventivamente.

Las plataformas deberán implementar sistemas de registro y acceso; crear perfiles de juego; establecer límites de tiempo; y emitir alertas en todo momento. Por el contrario, no podrán otorgar incentivos como bonos de bienvenida, recompensas basadas en la cantidad de tiempo que un usuario pasa jugando sin descanso, y sistemas que otorguen puntos o permitan subir de nivel en función del dinero apostado.

Un punto letal para el negocio del juego es que prohíbe todo tipo de publicidad (en medios de comunicación, redes sociales, estadios de fútbol, indumentaria deportiva, “influencers”, espectáculos culturales y otros ámbitos). Permite la promoción dentro de las salas de apuestas, pero con leyendas sobre los perjuicios y líneas de ayuda.

Por otra parte, crea un Registro Nacional de Autoexclusión (RENA), donde la persona podrá anotarse de manera voluntaria para no caer en la adicción. Los familiares directos también podrán solicitar la inscripción.

También se regulan los medios de pago para apostar: se fijan límites diarios para las tarjetas de débito bancarias y billeteras virtuales (estas últimas podrán utilizarse únicamente con dinero en cuenta) y se prohíbe apostar mediante tarjetas de crédito y cuentas asociadas a la Anses.

Publicidad y costo fiscal, en el centro

Según indicaron a La Voz, la nueva propuesta de La Libertad Avanza contendría cambios sobre la prohibición de la publicidad y el financiamiento de la norma. En las negociaciones se incorporaron aportes de los senadores Ivanna Arrascaeta (puntana, presidenta de la Comisión de Salud), Nadia Márquez (Neuquén) y Agustín Coto (Tierra del Fuego), entre otros.

En cuanto a la publicidad, buscarían equipararla a la regulación vigente para el tabaco, tanto en las prohibiciones como en las excepciones. Con escepticismo, en la oposición señalan que será clave la reglamentación y recuerdan que, mientras que con el tabaco había fe en que el Poder Ejecutivo respetaría el espíritu de la ley, con el gobierno de Javier Milei hay desconfianza.

Según se está conversando, únicamente se permitiría la publicidad dentro de las salas de juego habilitadas y la que esté dirigida a personas mayores de 18 años cuya edad haya sido verificada y que hayan prestado su consentimiento para recibirla.

La discusión fiscal también se coló. Algunos senadores libertarios quieren que la asistencia y tratamiento de la ludopatía “se mantengan dentro de las competencias sanitarias de las provincias”, en lugar de trasladar esa responsabilidad al Estado Nacional. El argumento es que son las provincias las que recaudan con el juego.

Esta idea chocaría con un artículo de la media sanción (el 51) que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a asignar las partidas presupuestarias para financiar la ley.

“En Córdoba, (Martín) Llaryora autorizó el juego online, las empresas ganan plata y la provincia recauda. ¿Por qué no discutimos cuánto ponen ellos para prevenir la ludopatía y atender a quienes necesitan tratamiento?”, planteó la libertaria Carmen Álvarez Rivero, quien trasladó la discusión sanitaria al plano fiscal.

La cordobesa quedó en el ojo de la tormenta porque votó en contra de tratar el tema sobre tablas la semana pasada, desoyendo un pedido la Iglesia de la que es devota. Por si fuera poco, la senadora es autora de un proyecto propio que, al igual que el de Diputados, prohíbe de lleno la publicidad del juego.

Corresponsalía Buenos Aires.