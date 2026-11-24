Con información de AP, Reuters y EFE.- La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI) sufrieron una intrusión informática que expuso información no clasificada de sus sistemas de análisis, según informó The New York Times y confirmaron fuentes familiarizadas con el incidente a las agencias internacionales.

La vulneración afectó una red utilizada para recopilar y analizar inteligencia de fuentes abiertas, una disciplina que consiste en el procesamiento de datos disponibles públicamente en internet, redes sociales, imágenes satelitales y bases de datos comerciales. De acuerdo con el reporte del diario estadounidense, también se estima que quedó expuesta información no confidencial de otras agencias gubernamentales, aunque no se precisó qué material específico fue comprometido, cómo ocurrió la intrusión ni quiénes fueron los responsables.

Ante las consultas periodísticas, la ODNI aseguró que el episodio no provocó «interrupciones en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados». Por su parte, una persona familiarizada con el caso señaló bajo condición de anonimato que la vulneración registrada en el sistema de la CIA no involucró información clasificada y que el problema ya fue resuelto. La CIA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una seguidilla de incidentes informáticos y fallas técnicas en Washington

El episodio se produce en medio de una creciente preocupación por la seguridad de los sistemas gubernamentales en Estados Unidos, luego de que trascendieran otros incidentes cibernéticos y apagones tecnológicos recientes. En las últimas semanas se divulgaron dos brechas de seguridad separadas en el Buró Federal de Investigaciones (FBI), un ataque informático en el Departamento de Agricultura e incidentes que alcanzaron al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional, además de una interrupción de varios días en la red clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que las autoridades atribuyeron a problemas técnicos y no a un ciberataque.

A esa serie de fallas se sumó lo ocurrido el 13 de noviembre, cuando los vuelos a nivel nacional fueron suspendidos durante casi cinco horas por un desperfecto en la red de telecomunicaciones que afectó los sistemas de comunicación y radar del control aéreo. La Administración de Aviación Federal (FAA) atribuyó inicialmente el problema a la inestabilidad de sus equipos antiguos, posiblemente relacionada con la instalación de un nuevo enrutador en Arkansas.

Tras aquel episodio, el presidente Donald Trump restó importancia a la interrupción aérea, la atribuyó a equipos obsoletos —que describió como aparatos que habían sufrido un «ataque al corazón»—, rechazó asumir responsabilidad por lo ocurrido y elogió la respuesta de su secretario de Transporte, Sean Duffy.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que no existen pruebas de que las fallas registradas en la FAA, los bancos y otros sistemas estén relacionadas entre sí o respondan a un ataque informático, y sostuvo que Estados Unidos no está bajo un ataque sistémico.