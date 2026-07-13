Enbhiga abre su primera sede territorial en Allen con el Nodo Integral de Artes Culinarias y Economía Social y Solidaria

Luego de más de una década de trayectoria promoviendo la gastronomía, la formación, el turismo y la comunicación en Argentina, Chile y Perú, la Asociación Civil ENBHIGA inicia una nueva etapa institucional con la creación de su primera sede de anclaje territorial: el NODO Integral de Artes Culinarias y Economía Social y Solidaria (ESS), con sede en la ciudad de Allen, Río Negro.

El proyecto se desarrollará en las instalaciones del Club Social y Deportivo Alto Valle, una institución histórica de la comunidad de Allen, generando una articulación estratégica entre una organización social, deportiva y comunitaria con una propuesta innovadora vinculada a la formación, la gastronomía y el desarrollo territorial.

El NODO Integral de Artes Culinarias y ESS tiene como objetivo generar un espacio de formación, producción, innovación y desarrollo local, donde la gastronomía se constituya como una herramienta de inclusión sociolaboral, fortalecimiento de emprendimientos, generación de oportunidades y promoción de la Economía Social y Solidaria.

La propuesta contempla el desarrollo de programas de formación sociolaboral, talleres, seminarios, capacitaciones y proyectos productivos, articulando conocimientos técnicos, prácticas profesionales, gestión de emprendimientos y herramientas para el mundo del trabajo.

Esta iniciativa representa el primer proyecto de anclaje territorial de ENBHIGA, consolidando una experiencia construida durante años de trabajo y articulación con diversos actores vinculados a la gastronomía, la formación, el turismo y la comunicación, ampliando su presencia institucional mediante un espacio permanente de desarrollo local.

La Coordinación General del proyecto estará a cargo de Luiggi Faundez, cocinero profesional, gestor gastronómico e integrante de ENBHIGA, creador y autor del proyecto. Con más de 19 años de experiencia en gastronomía, cuenta con una trayectoria vinculada al desarrollo de propuestas gastronómicas, formación socio laboral y gestión de proyectos en ámbitos sociales, comunitarios e institucionales.

Desde la Coordinación General se impulsará un modelo integral que articule las áreas de Formación y Capacitación, Desarrollo de Proyectos, Producción y Servicios, Circulación Económica e Integración Sociolaboral, promoviendo el trabajo colectivo, la participación y la generación de redes territoriales.

Con la puesta en marcha del NODO Integral de Artes Culinarias y Economía Social y Solidaria, ENBHIGA reafirma su compromiso con la gastronomía como motor de desarrollo, la formación como herramienta de transformación y la construcción de alianzas que fortalezcan el trabajo, la producción local y las economías solidarias.

Este nuevo espacio busca convertirse en un punto de referencia en el Alto Valle para la capacitación, la innovación gastronómica y el desarrollo de proyectos con impacto social, fortaleciendo el vínculo entre instituciones, comunidad y territorio.