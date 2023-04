Facundo Medina contó cómo fue su primera convocatoria: «No atendí y era Scaloni»

Facundo Medina es una pieza fundamental en el sorprendente Lens que se posiciona como escolta del PSG en la Ligue 1 y está en la consideración de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. El defensor contó cómo se enteró de su primera convocatoria y reconoció que no atendió ante el llamado del DT. «Pensé que no me iba a llamar nunca más», contó.

El futbolista de Villa Fiorito relató una anécdota que involucra al entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 y en la cual se siente un poco avergonzado luego de haber recibido un mensaje a su teléfono de un contacto desconocido.

Precisamente, el remitente misterioso era Scaloni, quien llamó al zaguero para comunicarle la buena noticia, pero no encontró una respuesta. «Veo en el teléfono un mensaje de WhatsApp y una llamada perdida. Después el mensaje que decía que era él», contó Medina en el programa Son Aviones.

«No lo podía creer. Le dije ‘disculpame, no vi la llamada'», relató entre risas en diálogo con Son Aviones, mientras que añadió: «Me quedé pensando en eso y dije ‘no me llama más'».

Pero eso no fue todo, porque una vez que Medina debió presentarse en el predio de Ezeiza a entrenarse con la Selección, Scaloni tuvo su revancha y devolvió gentilezas. «Acá está el que no me atendió el teléfono», bromeó Lionel delante de sus compañeros.

«Tenía unas ganas de llorar… no sabía qué decir. Estaba con Cachete Montiel, Nehuén Pérez, el Chino Martínez Quarta. Una vergüenza«, recordó el defensor que pasó por las selecciones Sub-20, Sub-23 y disputó los Juegos Olímpicos de Tokio.

Medina debutó en 2020 en un partido por Eliminatorias vs. Bolivia e integró la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022, aunque no ha formado parte de las últimas convocatorias.

El defensor atraviesa un gran presente en Francia, donde representa al escolta de la Ligue 1, el Lens, que visitará el Parque de los Príncipes el próximo sábado para enfrentarse al PSG en un duelo clave para sus sueños de continuar en la pelea por el título.

Allí, deberá evitar que Lionel Messi o Kylian Mbappé, las estrellas del París, le hagan daño a su equipo. Por eso, ante la pregunta sobre cuán dura será la marca a su compatriota, el exjugador de Talleres de Córdoba reconoció que va a ser difícil su tarea y que si La Pulga se le «escapa» tomará la decisión de abrazarlo y no le pegará una patada. «Si me toca Mbappé, traigan una ambulancia…», remató en tono jocoso.