FADEP, rival de Rincón y Cipolletti en el Federal A, sigue sumando refuerzos

FADEP sumó a un volante por derecha: Oscar Garrido, con paso por Colón e Instituto.

En las horas previas a su debut en el Torneo Federal A, Fundación Amigos por el Deporte –FADEP– anunció la incorporación de dos nuevos refuerzos, sumando un total de 14 a la nutrida lista de su plantel. El equipo mendocino ascendido del Regional Amateur, tras vencer en la final a La Amistad, será rival de Deportivo Rincón y Cipolletti en la tercera categoría del fútbol nacional.

Se trata del volante derecho Oscar Ariel Garrido, proveniente de Instituto de Córdoba; y Mauro Ortiz, delantero que llega desde Nueva Chicago, de cara al estreno en el Torneo Federal A.

Oscar Garrido es un maipucino de 28 años, nacido en Luzuriaga y formado en las divisiones inferiores del Deportivo Maipú y conocido de Diego Pozo en su paso por el Lobo mendocino. Esta es la última incorporación y que se suma a las de Nahuel Iribarren, Brayam Sosa y Lautaro Taboada anunciadas este jueves pasado.

FADEP sumó dos refuerzos un día antes del debut en el Torneo Federal A

Este sábado, el equipo que dirige Diego Pozo, hará su debut en el Federal A. El rival de la Fundación es el equipo pampeano de Costa Brava, que juega en su renovado estadio Nuevo Pacaembú, de General Pico, con capacidad para 5000 asistentes.

La nueva incorporación, Oscar Garrido, llega proveniente de Instituto de Córdoba, y sus pasos anteriores han sido: Colón de Santa Fe (2025), Central Córdoba (Santiago del Estero- 2024), Gimnasia y Esgrima de Mendoza (2023), y Deportivo Maipú.

El restante refuerzo de los mendocinos es Mauro Ortiz. El delantero extremo de 31 años llega luego de su paso por Nueva Chicago en la Primera Nacional. También jugó en Deportivo Riestra, Talleres, Patronato.