Federal A: la última chance para Cipolletti ante Atenas

Cipolletti (5 puntos) necesita meter un pleno en las dos jornadas que le quedan a la zona Campeonato del Federal A y este domingo se jugará la primera ficha. Será en Río Cuarto, ante Atenas (8), en el cierre del octavo capítulo de esta fase de la competencia.

La acción comenzará a las 16:30 con el control de Jorge Etem. Desde las 15 se verán las caras Costa Brava (6) vs. Kimberley (2); mientras que en los adelantos de la fecha, Villa Mitre (9) superó a Deportivo Rincón (8) por 1-0 y Bolívar (17) aseguró el primer lugar gracias al 3-2 sobre Argentino de Monte Maíz (12).

Atenas es un rival directo para el Albinegro, que buscará dar el golpe de visitante para sostener sus posibilidades de cerrar en el top 4 (son los que pelearán por el primer ascenso) o bien esa quinta plaza que sirve para entrar en la Copa Argentina.

Además de sumar en Córdoba, el equipo del Daniel Cravero también deberá ganar en su cancha ante Olimpo (12), que ya está adentro y tiene descanso en esta fecha.

La realidad es que Cipo bajó el nivel -y la efectividad- en esta etapa del torneo, suma apenas 5 unidades y encima viene de sufrir una jornada para el olvido, por los incidentes que se produjeron en los alrededores de La Visera, luego de la caída ante Bolívar. Mientras espera por el fallo, el objetivo es sumar 6-6.

Como siempre ocurre en estas instancias, también dependerá de otros resultados. Ya le vino bien la caída de Ríncón y ahora estará atento a lo que haga Costa Brava, pero lo más importante será asegurar los puntos del domingo.