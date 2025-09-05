Federal A: Deportivo Rincón cayó ante Villa Mitre y se complicó en la Zona Campeonato

El León no tuvo su mejor actuación en Bahía Blanca. (Foto: prensa de Rincón)

En la anteúltima fecha de la Zona Campeonato del Federal A, Deportivo Rincón perdió 1-0 frente a Villa Mitre, en Bahía Blanca. Sobre el final, apareció De Hoyos y selló la victoria del Verde.

El equipo de Pablo Castro mostró carácter en el arranque, pero con el correr de los minutos Villa Mitre se adueñó del juego y generó las chances más claras. Promediando los primeros 15′ Rincón pidió un penal por mano en el área, pero el árbitro desestimó el reclamo.

Luego el León neuquino no encontró fluidez en el mediocampo y sufrió cada avance del local, que tuvo la posibilidad de abrir el marcador, pero falló en la definición.

En el complemento, Sebastián Jeldres tuvo la ocasión más nítida para la visita, pero Molini respondió bajo los tres palos y mantuvo el 0-0. Cuando parecía que el empate estaba sellado, a los 39’ De Hoyos aprovechó un error defensivo y marcó el gol del triunfo para el local.

Sobre el final Ávila intentó descontar, pero otra vez encontró bien parado al arquero y así Rincón dejó escapar un partido clave en su aspiración de clasificar. La próxima fecha recibirá a Costa Brava, en Neuquén.

Sol de Mayo, por su lado, perdió 4-0 ante Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi, por la Revalida. El conjunto de Viedma sufrió un duro revés rumbo al segundo ascenso.

Cuándo juega Cipolletti

El Albinegro visitará a Atenas en Río Cuarto el domingo a las 16:30 con el arbitraje del mendocino Jorge Etem que ya lo dirigió contra Olimpo de local y ante Rincón como visitante hace un mes por esta instancia.

Cipo está obligado a ganar para seguir con posibilidades. Sus chances igual son remotas y si no clasifica irá por la vía del segundo ascenso junto a los que pasen de la Fase Reválida.