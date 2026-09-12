Un sábado en la Feria del Libro de Neuquén: ofertas, familias, memoria y mucho para descubrir

Libros, presentaciones y actividades culturales forman parte de la propuesta que se despliega durante el fin de semana. Foto Oscar Livera.

Después del frío del viernes, el sol y una temperatura más amable cambiaron la postal de la Feria Internacional del Libro de Neuquén. Este sábado, desde temprano, familias con chicos comenzaron a recorrer los stands, detenerse frente a las mesas y revisar títulos y precios.

Y los precios, justamente, son parte del recorrido. Muchas librerías ofrecen libros a $10.000 o $15.000 y entre las promociones aparece una que se repite: ejemplares de $10.000 que pueden llevarse tres por $25.000.

La segunda jornada de la XIII edición de la feria combina así el paseo familiar con la búsqueda paciente entre pilas de libros. Hay literatura, historia, títulos infantiles, poesía y ensayos, pero también oportunidades para quienes llegan dispuestos a revolver hasta encontrar qué llevarse.

La Patagonia también se lee

Entre las sorpresas que se encuentran encontrar en la feria apareció “Un viaje a la Patagonia (En reise til Patagonia)”, del ingeniero noruego Nils Johan Schjander, traducido, prologado y anotado por Raúl Mansilla.

El volumen recupera un documento escrito entre 1889 y 1891 y ofrece la mirada de un extranjero sobre una Patagonia que atravesaba profundas transformaciones luego de las campañas militares del siglo XIX. Schjander había sido contratado por la Southern Argentine Land Company para realizar trabajos de agrimensura.

El diario registra encuentros, condiciones climáticas, relaciones de poder, prácticas de supervivencia y descripciones del territorio. La edición incorpora además más de cien notas explicativas que ayudan a ubicar el relato en su contexto histórico y cultural.

Borges y la memoria, más allá de los libros

No todo ocurre en las mesas de las librerías. La feria propone también espacios para detenerse. Una de las instalaciones está dedicada a Jorge Luis Borges, a 40 años de su muerte. Una ambientación recrea un rincón vinculado con el universo del escritor, con su imagen, libros y objetos que invitan a acercarse a su obra.

En otro sector, una muestra de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) recorre historias de víctimas del terrorismo de Estado. Fotografías, nombres y testimonios construyen un espacio atravesado por las consignas de Memoria, Verdad y Justicia, en el año en que se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976.

Entre los paneles aparece también la historia de Adriana Metz, nacida durante el cautiverio de su madre y que continúa desaparecida, bajo una frase que conecta aquella historia con la región: “El nieto 140 es patagónico”.

Por otra parte, en el auditorio Irma Cuña, se presentó “Carne de Cañón. Archivo de la Memoria Trans”, una publicación que recupera testimonios de mujeres trans que sufrieron persecución durante la última dictadura y también durante los primeros años de la democracia.

El libro es el sexto título del Archivo de la Memoria Trans y sus relatos llegan hasta 2012, cuando se sancionó la Ley de Identidad de Género. Tatiana Breve, integrante de ATTTA Neuquén, explicó que la publicación busca mostrar que para las identidades trans la persecución no terminó con el regreso de la democracia.

Una de las voces que recoge esa historia es la de Katiana Villagra, quien llegó a Neuquén hace 40 años escapando de la represión policial. Villagra recordó detenciones de 30, 60 y 90 días, cortes de cabello forzados y distintas formas de violencia.

Una tarde con presentaciones y una ausencia inesperada

La actividad continuaba este sábado en los auditorios. Entre las propuestas previstas está la presentación de “Cabrón”, de Reynaldo Sietecase, a las 19, además de encuentros sobre literatura infantil, poesía, historia, derechos, redes y violencia.

La gran ausencia de la noche será Alejandro Dolina, que tenía previsto grabar en vivo La venganza será terrible a las 21 junto a Gillespi, Patricio Barton y el Trío sin Nombre. La presentación fue suspendida porque Dolina no pudo viajar desde Buenos Aires debido a inconvenientes en los sistemas del aeropuerto. El conductor explicó que no existía posibilidad de llegar “en tiempo y forma”, pidió disculpas al público neuquino y expresó su deseo de regresar pronto.

Mientras tanto, la feria sigue. Con el sol afuera y los libros adentro, la segunda jornada encontró desde temprano a familias y lectores caminando entre historias, ofertas y distintas maneras de mirar la Patagonia y su memoria.

Río Negro, presente en la Feria

Diario RÍO NEGRO también forma parte de esta edición. La cobertura cuenta con un espacio propio en el terreno, mientras que Librería Lecton ocupa el stand 41 de la carpa 1, con una selección de libros y novedades literarias.

Además, en el patio ferial funciona el Río Negro Streaming, un estudio abierto desde donde se realizan entrevistas en vivo a protagonistas, escritores y referentes de la Feria, junto con propuestas pensadas para las audiencias digitales.

Los clásicos sorteos y beneficios exclusivos para suscriptores del Club Río Negro completan la presencia del diario durante las jornadas.