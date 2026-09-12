Tragedia en Chile: el geriátrico incendiado que dejó 16 adultos mayores muertos tenía irregularidades 

Un trágico incendio arrasó un hogar de adultos mayores en Pitrufquén, en la región de La Araucanía al sur de Santiago de Chile, y dejó un saldo de 16 víctimas fatales y varios hospitalizados. El siniestro comenzó en la noche del viernes y recién pudo ser extinguido en las primeras horas del sábado, según informó el municipio local.

En el momento del incendio, en el geriátrico había 24 residentes y solo una cuidadora. Diez sobrevivientes fueron trasladados al hospital de la zona, de acuerdo con lo que comunicó la alcaldesa Jacqueline Romero a través de las redes sociales municipales.

Las imágenes que circularon mostraron enormes llamas y columnas de humo sobre el edificio, mientras decenas de bomberos, efectivos de la Policía y personal de asistencia trabajaban para combatir el fuego. Durante la mañana, los equipos de emergencia continuaron con las tareas de remoción de escombros y limpieza, mientras la Policía acordonó el área por seguridad.

Un hogar con antecedentes de irregularidades

Desde la Municipalidad de Pitrufquén expresaron “dolor y consternación” por la tragedia y confirmaron que el geriátrico contaba con observaciones legales previas. Según reportó la agencia AFP, la Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) había alertado sobre deficiencias en el funcionamiento del lugar.

El funcionario del Seremi José Bravo señaló que el establecimiento era “un lugar irregular” que había sido sumariado y multado desde 2019, con antecedentes de reincidencia. La alcaldesa Romero agregó que en febrero la municipalidad solicitó una fiscalización porque el espacio no cumplía con la normativa y tenía un sumario sanitario en curso.

La Fiscalía inició una investigación desde la madrugada para determinar el origen y la causa del incendio, y para descartar la intervención de terceras personas, según explicó el fiscal Jorge Granada a medios locales. Los dueños del hogar privado fueron citados a declarar en el marco de la causa.

El presidente José Antonio Kast se pronunció en redes sociales y pidió “conocer la verdad” para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir. Además, confirmó que ordenó “medidas urgentes” para revisar las condiciones de los hogares de ancianos en todo el país. Por su parte, la Municipalidad de Pitrufquén decretó duelo comunal por tres días.