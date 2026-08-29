Federal A: Rincón viaja a Trelew, Sol de Mayo juega en su casa y Cipolletti descansa

La sexta fecha de la segunda ronda del Federal A tendrá a dos de los tres representantes de la región en acción. Deportivo Rincón jugará ante Germinal en Trelew, Sol de Mayo recibirá Guillermo Brown y Cipolletti, que disputa la zona Campeonato, tendrá jornada libre.

El León visitará a Germinal este domingo desde las 15, en Trelew, por la zona B de la Reválida. El encuentro tendrá como árbitro al sanjuanino Pablo Núñez.

El equipo neuquino viene de conseguir una importante victoria por 1-0 ante Juventud Unida y marcha segundo en el grupo con 10 puntos en cinco partidos, solo por detrás de San Martín de Mendoza. Un nuevo triunfo le permitiría mantenerse en los puestos de clasificación y quedar más cerca de cumplir su objetivo.

De hecho, si Rincón gana en Chubut, asegurará su permanencia en el Federal A para la temporada 2027. El historial ante Germinal también favorece al conjunto neuquino: se enfrentaron cuatro veces, con dos victorias para Rincón y dos empates.

Sol de Mayo, por su parte, recibirá a Guillermo Brown este domingo desde las 15, en Viedma. El árbitro será el entrerriano Lautaro Castañola.

El Celeste viene de caer 2-0 ante FADEP en Mendoza y se encuentra séptimo en la zona, con seis puntos. Ahora tendrá la posibilidad de volver a sumar ante su gente y tomar distancia de la zona de descenso, ya que actualmente le lleva seis unidades a Círculo Deportivo, que ocupa el último lugar.

El conjunto viedmense, además, tiene un antecedente favorable ante Guillermo Brown en lo que va de 2026: se enfrentaron en dos oportunidades y en ambas ganó Sol de Mayo.

Cipolletti tendrá fecha libre

En la zona Campeonato, Cipolletti no tendrá actividad este fin de semana. El Albinegro viene de empatar 2-2 ante Atenas de Río Cuarto en la Visera de Cemento y tendrá una jornada de descanso.

Con cinco partidos disputados, el equipo de Enríquez suma ocho puntos y ocupa el tercer puesto. Luego de esta fecha le quedarán tres encuentros para intentar mantenerse entre los cuatro primeros de la zona, posiciones que permiten avanzar a las semifinales por el primer ascenso y obtener un boleto para la próxima edición de la Copa Argentina.