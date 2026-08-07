Gerónimo Rulli jugará en el Manchester City: se hará la revisión y firmará por dos temporadas

Gerónimo Rulli está muy cerca de convertirse oficialmente en nuevo futbolista del Manchester City. El arquero argentino emprenderá viaje rumbo a Inglaterra para completar la revisión médica y, si no surge ningún imprevisto, firmará un contrato por dos temporadas con el conjunto de la Premier League, que ya alcanzó un acuerdo con Olympique de Marsella para concretar la transferencia.

Según trascendió desde medios franceses, el City desembolsará 3,5 millones de euros para quedarse con el pase del guardameta de 34 años, quien asumirá el desafío de competir por un lugar en uno de los equipos más poderosos de Europa.

En principio, ocupará el rol de segundo arquero detrás del italiano Gianluigi Donnarumma, recientemente incorporado al conjunto dirigido por Enzo Maresca.

Rulli cambia de club tras una sólida temporada en Francia

La operación representa un cambio importante tanto para el futbolista como para el Marsella. Aunque Rulli tenía contrato vigente hasta mediados de 2027, la entidad francesa decidió facilitar su salida en medio de un proceso de reestructuración económica que apunta a reducir considerablemente la masa salarial del plantel.

El arquero había llegado al club en agosto de 2024 procedente del Ajax y rápidamente se ganó un lugar como titular. Su rendimiento lo convirtió en una de las piezas más confiables del equipo durante las últimas temporadas, motivo por el cual el City aceleró las negociaciones para incorporarlo como alternativa de jerarquía en el arco.

La dirigencia del conjunto marsellés ya trabaja para reemplazarlo y mantiene conversaciones avanzadas para incorporar al polaco Marcin Bulka, quien actualmente milita en el Neom SC.

La llegada de Rulli forma parte de una profunda renovación que experimentó el plantel inglés durante el último año. Tras la salida de Ederson, el City incorporó a Gianluigi Donnarumma como arquero principal, mientras que Stefan Ortega emigró al Nottingham Forest y Scott Carson puso fin a su carrera profesional.

A su vez, James Trafford también se encuentra muy cerca de abandonar la institución. Con ese escenario, la incorporación del argentino permitirá reforzar un puesto que necesitaba experiencia y garantías.