Rally Neuquino: Villanueva dio cátedra y Llanos gritó tricampeón en El Chañar

El zapalino hizo un gran trabajo y festejó en la novena fecha del certamen. (Locos x el Rally)

En una carrera que contó con la presencia del VW Polo MR de Gastón Salazar, Mario Villanueva (h) hizo una carrera perfecta y cortó la racha de 12 triunfos consecutivos de Daniel Llanos. Sin embargo, el barilochense se terminó consagrando como tricampeón de la A6. Fue una exigente y difícil carrera, correspondiente a la novena de la temporada que organiza APPRyN Sur.

Daniel Llanos aseguró el título en la A6, con una fecha por disputar. La última será en Cutral Co. (Locos x el Rally)

Con un tiempo de 1h04m07s2, Gastón Salazar fue el más veloz del fin de semana, a un promedio de velocidad de 107,85 km/h. Segundo en la clasificación general quedó Mario Villanueva (h) y tercero Daniel Llanos. Completaron los diez primeros Omar Kovacevich, Miguel Carbonell, Luis Beltrán, Franco Fossatti, Mauro Gret, Gustavo Durán y Sergio Basile.

No es el Dakar, es El Chañar. Y Gastón Salazar dio espectáculo con su Polo MR. (Locos x el Rally)

Gran trabajo de Villanueva

En la A6, Mario Villanueva (h) y Luis Sanhueza estuvieron impecables y lograron cortarle la racha de 12 victorias consecutivas a Daniel Llanos, quien quedó segundo, a 1m22s4. Tercero llegó Miguel Carbonell, a 2m39s7. Manuel Becerra, David Abril y Matías Cáceres completaron el clasificador. Abandonaron Guillermo Fantini, Damián Di Bartolo y Mario Villanueva (p).

En la RC5, Omar Kovacevich alcanzó su séptima victoria del año en la divisional. Esta vez, le ganó a Luis Beltrán por 23s8. Tercero arribó Franco Fossatti, a 49s. También completaron la carrera Mauro Gret, Sergio Basile y Luis Cairone. Abandonó Miguel Radomich.

Kovacevich ratificó su dominio en la RC5, donde suma siete triunfos. (Locos x el Rally)

Sorrendió Durán, repitió Huenulao

La sorpresa la dio Gustavo Durán, quien ganó en la N2 con 7m40s4 sobre Jonatan Fuente. A pesar de protagonizar un vuelco, Pablo Pranzoni (ganó la etapa del sábado) pudo completar la carrera y quedó tercero. Exequiel Campo fue cuarto y abandonaron Maxi Fuentes, Aguilera, Alejandro Ávila y Mauricio Zúñiga.

Por su parte, Miguel Huenulao ganó por cuarta vez en la N2L y hasta se atrevió a festejar el campeonato. Detrás de él llegaron Luis Angeloni (a 38s6) y Gabriel Morán, quien quedó a más de 10 minutos. Abandonaron Mauro Rojas y Sergio Perulán, quienes de esta manera dejaron pasar una chance importante en la pelea por el campeonato.

Por último, en la A2, y luego de la exclusión de Daniel Arias y Maximiliano Millapi, ganó Lucrecio Varela, quien se subió a lo más alto del podio por tercera vez en la temporada. Abandonó prematuramente Pablo Correa, quien volvía al rally neuquino.

Fue una carrera sumamente exigente para el parque automotor del Rally Neuquino, ya que los caminos no estaban en las mejores condiciones. Eso hizo que se tenga que reformular la segunda etapa, en una decisión unánime entre los dirigentes de APPRyN Sur y los pilotos y navegantes.

La última fecha del rally neuquino tendrá lugar entre el 11 y 13 de diciembre en Cutral Co.