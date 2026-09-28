Fin de ciclo: Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el DT de Racing luego del golpe ante Boca

Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing. El DT llegó con poco margen al duelo ante Boca por la Copa Argentina y la caída por 3-2 luego de estar arriba 2-0 terminó con un ciclo que apenas duró 90 días. La Academia está en una situación muy complicada, porque marcha penúltimo en su zona del Clausura, con muy pocas chances de meterse en los octavos de final.

El técnico llegó a fines de junio como reemplazante de Gustavo Costas, que se fue de la institución con mucha polémica. Sin embargo, apenas estuvo 13 partidos al frente del plantel profesional y sus números fueron muy pobres: 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas.

El cordobés de General Baldissera tenía contrato hasta junio de 2027, pero eso poco importó puertas adentro. De hecho, de los cuatro triunfos que cosechó durante su estadía, dos fueron por la Copa Argentina (contra Belgrano y Defensa y Justicia) y solamente ganó dos cotejos por el campeonato.

El golpe final. La Acadé ganaba 2-0, lo perdió 3-2 y se terminó el ciclo de Vojvoda. (Clarín Fotografía)

Primer paso en falso de Milito

Vojvoda fue el elegido de Diego Milito para reemplazar a Costas y significó el primer DT que llegó bajo su dirigencia. Además de ser el predilecto del presidente, también lo fue de Sebastián Saja, actual director deportivo del conjunto de Avellaneda, que es el principal encargado de administrar la rama futbolística de la institución.

Luciano Aued y Chirola Romero se harán cargo interinamente hasta que arribe un nuevo cuerpo técnico de manera oficial. El hueco que dejan en Reserva provisoriamente será ocupado por Pablo Gomis, que actualmente es el entrenador de la cuarta de las divisiones inferiores de Racing.