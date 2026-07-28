¡Fin de la novela! Roberto Mancini es el nuevo técnico de la Selección de Italia

Será el segundo período del italiano al mando de su Selección.

Luego de tantas idas y vueltas, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malago, confirmó hoy en conferencia de prensa que Roberto Mancini será el nuevo director técnico de la Selección de Italia.

Mancini, que afrontará su segundo período al mando del combinado Azurro, estará acompañado por Claudio Ranieri en la estructura, quien fue nombrado como Director Deportivo de la Selección en sustitución de Paolo Maldini, que dimitió al cargo 15 días después de su nombramiento.

Tras unos cuantos días turbulentos, finalmente en Italia ya pueden encaminar la reconstrucción del seleccionado y trabajar en pos de devolver al equipo nacional a una Copa del Mundo y a los primeros planos del fútbol mundial.

🆕 Tras la turbulencia… ¡ITALIA SE RENUEVA!



🇮🇹 Luego de lo que fue la frustrada llegada de Andrea Pirlo como flamante entrenador de la Nazionale y la posterior salida de Paolo Maldini y Leonardo Araújo, quienes habían asumido apenas hace días los cargos de director y asesor de… pic.twitter.com/G02OjBYnvO — SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2026

En la víspera, Paolo Maldini había renunciado a su cargo como director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), apenas dos semanas después de haber asumido, luego de que se cayera la llegada de Andrea Pirlo como nuevo entrenador.

El histórico defensor había impulsado la contratación del exmediocampista como reemplazante de Genaro Gattuso, y todo indicaba que el anuncio era inminente. Sin embargo, la polémica por el vínculo comercial de Pirlo con Fonbet, una casa de apuestas rusa, provocó que la Federación descartara su candidatura.

La decisión de la Federación generó malestar en Maldini, que consideró que su margen de acción para tomar decisiones deportivas había quedado reducido. Ello derivó en la renuncia y un nuevo caos en esta novela.

Pero la vuelta de Mancini parece poner paños fríos y encaminar el proyecto de reconstrucción del fútbol italiano. Aunque el cierre de su primera etapa terminó opacada tras no poder clasificar a Qatar 2022, en la Federación confían en su capacidad para volver a la elite.

El gran recuerdo de esa etapa de Mancini al mando de la Azurra fue la obtención de la Eurocopa en 2020. En total, a su mando, la Selección disputó 61 partidos, ganó 39, empató 13 y perdió solo 9; marcando además 130 goles y recibiendo 49.