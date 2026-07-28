Cipolletti realizó más de 90 actas contravencionales y restricción de escapes ruidosos

Durante este último fin de semana, en Cipolleti se realizaron controles de tránsito preventivos. En esta oportunidad el operativo se realizó en la Plaza Montelpare y en la Plaza Mujeres Cipoleñas.

Mediante la Secretaría de Fiscalización se informaron los resultados de los controles realizados por la Dirección de tránsito. Entre ellas se encuentran 91 actas contravencionales, 6 autos y 5 motos retenidas por falta de documentación y uso de escapes modificados.

Estas intervenciones se realizaron en conjunto con el personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).

Documentación necesaria para circular y valor de las multas

De acuerdo con el artículo 212 de la ordenanza 491/23 , el monto por utilizar tubos de escape que emitan humo o ruidos molestos van de 30 a 1200 USAM.

Según lo informado por el Ejecutivo municipal, las multas pueden superar los 5 millones de pesos, y en el caso de reincidencia se inhabilita al conductor.

Además, recordaron que el ruido excesivo no solo afecta la tranquilidad de los vecinos, sino que también impacta en la salud auditiva. También, la modificación del sistema de escape altera el funcionamiento del motor, contribuyendo a la contaminación ambiental.

Finalmente, la Dirección de Tránsito informó a los vecinos que la documentación necesaria para circular y que se solicita en los controles es: licencia de conducir, cédula verde y seguro de vehículo al día. Además del uso de casco en el caso de las motos.