Fin de una era: la histórica marca que se rompió con la salida Djokovic del Top 10 en el ranking

La salida del serbio Novak Djokovic del Top 10 del ranking mundial de la ATP marcó el final de una era en el tenis moderno: por primera vez en 24 años, ningún integrante del denominado «Big Three» está entre los mejores del planeta en el escalafón.

Nole, máximo ganador de Grand Slams de la historia, cayó al 12° puesto tras su temprana eliminación en el US Open, el cuarto y último Major de la temporada, que lo vio al alemán Alexander Zverev levantar el trofeo de campeón tras vencer al local Ben Shelton.

Djokovic perdió ante el argentino Mariano Navone en la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos, lo que marcó su salida del Top 10 del escalafón y la ruptura de la histórica marca mencionada; un camino que está cada vez más cerca del final tras los retiros del suizo Roger Federer en 2022 y del español Rafael Nadal en 2024.

Además, para Nole es la primera vez fuera de los diez mejores en ocho años. El balcánico dejó pasar 790 puntos, descendiendo abruptamente en la clasificación masculina y cayendo siete puestos. De esta forma abandona el Top 10 por primera vez desde julio 2018.

En la parte alta del ranking, Zverev se prendió de lleno en la lucha por el N°1 del mundo. El alemán sumó 1.900 puntos tras la obtención del cuarto y último Grand Slam del año, mientras que el italiano Jannik Sinner, ausente en la edición 2026, perdió 1.300, lo cual permite al teutón soñar con poder finalizar este 2026 en lo más alto del ranking mundial.

Simply too good 😤@Facudiazacosta storms past Lajovic 6-2, 6-1 in Seville to capture his SIXTH title of the season#ATPChallenger | @CopaSevillaCh pic.twitter.com/gtFtXhlp6X — ATP Challenger (@ATPChallenger) September 13, 2026

El estadounidense Ben Shelton, finalista del US Open, ascendió cinco lugares y ocupa el cuarto lugar, debajo del español Carlos Alcaraz, quien también perdió varias unidades y se mantiene tercero, aunque a corta distancia del norteamericano.

Entre los argentinos, Facundo Díaz Acosta es quien más subió en el escalafón ATP: diez puestos, del 82º al 72º, tras haber ganado este domingo el Challenger de Sevilla, su sexto título de la categoría este año.

La mejor raqueta de nuestro país sigue siendo el bonaerense Francisco Cerúndolo, quien subió dos lugares después de haber llegado a la segunda semana en el US Open, donde cayó en octavos de final, y pasó del 25º al 23º lugar. Tomás Martín Etcheverry, por su parte, ascendió un puesto hasta el 31º.