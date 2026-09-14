Los rivales de la Selección Argentina para los tres amistosos de la próxima fecha FIFA

La AFA confirmará este martes el detalle de los amistosos de la Selección Argentina en la próxima fecha FIFA pero ya se conocieron cuáles serán los rivales.

El equipo nacional jugará tres encuentros en el país en una ventana que da lugar para organizar hasta cuatro, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

El primer amistoso será en el Mario Alberto Kempes de Córdoba contra Bolivia, un rival habitual de las Eliminatorias sudamericanas de Conmebol. Sería el miércoles 30 de septiembre.

En total se enfrentaron en 43 partidos oficiales, con 31 victorias de la Albiceleste, 5 empates y 7 derrotas. Bolivia nunca le ganó como visitante.

Los otros dos amistosos de la fecha FIFA serán en el Monumental contra selecciones africanas. El sábado 3 de octubre contra Burkina Faso y el martes 06/10 ante Benín. No enfrentó a ninguna de las dos con el combinado mayor.

Burkina Faso está 62° en el ranking FIFA y fue el rival de Argentina en la final del Mundial Sub 20 de 2001 en el que la Selección se consagró como local. Benin se ubica 93°.

La AFA tiene la intención de invitar a Lionel Messi para hacerle un homenaje pero aún no está confirmado que venga. Tampoco se dio a conocer si se realizará un partido despedida luego del anuncio de retiro de la Selección.

Lo que tampoco se sabe es si Lionel Scaloni renovará su contrato, que vence a fin de año. Por lo pronto, en los próximos días anunciará la lista de convocados para los tres amistosos.