Beligoy defendió al árbitro y al VAR de Atlético Tucumán – River: «Quisieron instalar otra falacia»

River le ganó a Atlético Tucumán y hubo polémica. (Foto: @RiverPlate)

La victoria de River ante Atlético Tucumán dejó algunas jugadas polémicas y puso el foco nuevamente en el VAR y las actuaciones arbitrales del fútbol argentino.

La expulsión de Franco Nicola en el primer tiempo dejó menos dudas ya que el jugador local dejó la pierna muy alta y golpeó de manera imprudente a Lucas Martínez Quarta.

La acción más discutida fue en el segundo tiempo, con la patada de Mauro Arambarri a Alexis Canelo. El árbitro Andrés Gariano le sacó amarilla y el VAR no lo llamó para que revise.

Análisis de la cabina VOR. Audios que reflejan lo que realmente sucedió en At.Tucumán vs. River.

Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió.

Pero los audio hablan y la verdad también! pic.twitter.com/18UmJt7hbJ — Federico Beligoy (@FedericoBeligoy) September 14, 2026

El volante del Millonario le entró fuerte desde atrás al delantero de Atlético y quedó la sensación de que debió ser roja directa.

«Confirmo la amonestación, juega el balón con la pierna izquierda y la derecha está en recobro y lo choca», fue lo que le dijo Silvio Trucco, árbitro VAR, a Gariano el juez principal.

Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje en Argentina, se defendió de las críticas y señaló que «quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino».

Además, dijo que hay «muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió» y que «los audio hablan y la verdad también».

Beligoy ha sido uno de los principales apuntados por los fallos arbitrales recientes. Julio César Falcioni, DT de Atlético Tucumán, se mostró muy enojado en la conferencia de prensa posterior.

«En la falta sobre Canelo era expulsión. Me extraña que para unas cosas miren y para otras no. Cuando me cagan me doy cuenta enseguida», expresó el experimentado entrenador.