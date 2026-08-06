Final de camino para Mariano Navone en el Masters 1000 de Montreal

El bonaerense llegó en Canadá a los 10 triunfos en torneos Masters 1000.

Poco pudo hacer el argentino Mariano Navone para contraponerse al superlativo nivel de Arthur Fils y seguir con vida en el Masters 1000 de Montreal (Canadá), uno de los certámenes preparatorios hacia el US Open, último torneo grande del año.

El bonaerense, 44° del escalafón mundial ATP, dijo adiós a su gran semana en la Rogers Cup tras caer ante el francés, 18° preclasificado, por 6-3 y 6-2, en casi una hora y veinte minutos de juego.

A pesar de batallar y luchar en cada punto, buscando variantes y distintas tácticas, el tenista galo estuvo intratable, neutralizando cada intento del jugador argentino. No obstante, a pesar de la caída, Navone llegó en Canadá a diez triunfos en certámenes de Masters 1000, logrando uno de sus mejores desempeños de la temporada.

😒 FIN DEL CAMINO PARA LA NAVE EN CANADÁ.



Arthur Fils derrotó a Mariano Navone por 6-3 y 6-2, y avanzó a octavos de final en el Masters 1000 de Montreal. pic.twitter.com/SZhOgxrGFA — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) August 6, 2026

Su paso por Montreal recordarán las grandes victorias ante el italiano Matteo Berrettini y el monegasco Valentin Vacherot, que le permite sumar rodaje importante en la superficie dura e, indudablemente, candidatearse para jugar la Copa Davis para Argentina en unas semanas en el Ruca Che.

En la siguiente instancia, el francés Fils espera por el ganador del duelo entre el británico Cameron Norrie y el australiano Alex De Miñaur.

El único argentino que continúa con vida en suelo canadiense es el platense Thiago Tirante, verdugo ayer del estadounidense Taylor Fritz (7°), que mañana se las verá con el australiano Alexei Popyrin, proveniente de la clasificación y ubicado 139° en el ranking mundial.