Con 13 cambios, la formación de Los Pumas para enfrentar a los Springboks en Vélez

Los Pumas tienen equipo confirmado para recibir a Sudáfrica este sábado 8 de agosto, desde las 16, en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield y con TV en vivo por ESPN y Disney Plus. Ante la gran cantidad de bajas en el seleccionado nacional, el coach Felipe Contepomi se vio obligado a realizar 13 modificaciones en la formación inicial respecto al que cerró la primera fase del Nations Championship, el pasado 18 de julio frente a Inglaterra en Santiago del Estero.

El principal interrogante era saber cómo Felipe Contepomi iba a reemplazar a Tomás Albornoz, quien jugó como 10 desde el arranque en los tres test matches, y por una sanción de World Rugby no podrá estar en los siguientes tres compromisos con el seleccionado.

La decisión del head coach es la inclusión de Gerónimo Priscinatelli como fullback, y Santiago Carreras como apertura, una combinación que no es nueva en cuanto a nombres, pero sí en cuanto a los posicional.

El entrenador del seleccionado nacional, además, confirmó la presencia de 4 jugadores que podrán tener su debut con la camiseta albiceleste: Francisco Moreno, pilar de Universitario de Tucumán, se convertirá en el Puma 909; mientras que en el banco de suplentes estarán Leonel Oviedo, con pasado en Córdoba Athletic y presente en Western Force de Australia, Juan Penoucos, surgido en Club de Remo de Azul y con presente en Belgrano Athletic, y Juan Martín Scelzo, hijo del histórico pilar de Los Pumas Martín Scelzo, quien milita en el Stade Français de París.

¡Todo listo para el sábado en Vélez! 🇦🇷



🏆 Copa Visa Galicia

🆚 Sudáfrica 🇿🇦

📅 Sábado 8 de agosto

⏰ 16:00 h

🏟️ Estadio José Amalfitani (Buenos Aires)https://t.co/vJMwJLNZDR pic.twitter.com/CuQ8Hl81Ss — Los Pumas (@lospumas) August 6, 2026

Los bicampeones del mundo, dirigidos por Rassie Erasmus, llegan a Buenos Aires tras ganar sus tres compromisos del Nations Championship: 45-21 a Inglaterra, 42-28 a Escocia y 43-0 a Gales.

Estadísticas previas de Los Pumas vs Springboks

En 40 enfrentamientos entre sí, Los Pumas consiguieron 4 triunfos, 1 empate y 35 derrotas. La última victoria argentina se dio en 2024 en Santiago del Estero, cuando Los Pumas ganaron 29-28.

En Vélez jugarán su quinto partido ante el seleccionado sudafricano: los anteriores fueron en 2004 (7-39), 2005 (23-34), 2015 (12-26) y 2023 (13-24).

Se cumplen 40 años del primer partido de Los Pumas en Vélez. Desde entonces, el seleccionado nacional acumula en el estadio de Liniers un historial de 40 partidos con 15 triunfos, 1 empate y 24 derrotas.