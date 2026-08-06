River acordó la venta de Facundo Colidio a Vasco da Gama: los detalles de la operación

River y Vasco da Gama alcanzaron un acuerdo verbal por la transferencia de Facundo Colidio, una negociación que quedó encaminada y que podría cerrarse oficialmente en las próximas horas. Mientras las partes avanzan con el intercambio de contratos, el delantero se prepara para continuar su carrera en el fútbol brasileño.

Según informó el periodista Germán García Grova, el entendimiento contempla 4,5 millones de dólares por el 50% de la ficha y una opción para que el club carioca adquiera el porcentaje restante por 5,5 millones adicionales, sujeto al cumplimiento de determinados objetivos. Además, el atacante firmará un contrato por tres temporadas.

El futbolista dejará Núñez después de un ciclo marcado por la irregularidad. Llegó a mediados de 2023 y alternó buenos momentos con otros de bajo nivel, sin terminar de consolidarse como una pieza indiscutida dentro del equipo. Sin embargo, cerró el Apertura 2026 en un nivel elevado y fue decisivo en la recta final del torneo, con goles ante Rosario Central en las semifinales y Belgrano en la final, actuaciones que le permitieron recuperar protagonismo.

Tras el receso no logró sostener ese impulso y su salida comenzó a tomar fuerza, en un contexto en el que River incorporó varios delanteros durante este mercado de pases. Además, existe la posibilidad de que el atacante vuelva a cruzarse con el Millonario en la Copa Sudamericana: si River elimina a Independiente Santa Fe y Vasco da Gama supera a Olimpia, ambos equipos se enfrentarán en los cuartos de final del certamen continental.

Con la camiseta del conjunto de Núñez disputó 136 partidos oficiales, convirtió 32 goles y aportó 14 asistencias. También ganó dos títulos: el Trofeo de Campeones 2023, donde marcó el gol de la victoria ante Rosario Central, y la Supercopa Argentina 2023 frente a Estudiantes de La Plata.

Si no surgen imprevistos en la revisión de los contratos, la transferencia quedará formalizada en breve y el delantero pondrá fin a una etapa de tres temporadas con luces y sombras en River. Además, dejará vacante la camiseta número 11, un dorsal que podría quedar para Thiago Almada, la flamante incorporación del club en este mercado de pases.