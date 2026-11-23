El Gobierno nacional dispuso este lunes una renovación total en la conducción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), desplazando a quienes encabezaban la obra social desde el inicio de la gestión.

A través de un comunicado oficial emitido este 23 de noviembre 2026, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que la doctora Verónica Gabriela Pérez asumirá como nueva directora ejecutiva del PAMI, acompañada por Elizabeth Ana Osterberg en el cargo de subdirectora ejecutiva, en reemplazo de Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo.

Quiénes son las nuevas autoridades de PAMI y qué dice el comunicado del Ministerio de Salud

De acuerdo con la información oficial difundida por la cartera sanitaria nacional, el recambio institucional busca abrir una nueva etapa administrativa en la obra social que brinda cobertura médica a cerca de seis millones de afiliados en todo el país:

La nueva conducción : Verónica Gabriela Pérez cuenta con trayectoria previa dentro del propio organismo y es señalada por fuentes políticas como una dirigente cercana al entorno del asesor presidencial Santiago Caputo , mientras que Elizabeth Ana Osterberg la secundará como subdirectora ejecutiva.

: cuenta con trayectoria previa dentro del propio organismo y es señalada por fuentes políticas como una dirigente cercana al entorno del asesor presidencial , mientras que la secundará como subdirectora ejecutiva. Los ejes fijados por Salud : en su comunicado oficial, el Ministerio de Salud sostuvo que la designación apunta a «profundizar la eficiencia administrativa, simplificar los procesos, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que los recursos del organismo se traduzcan en mejores servicios y prestaciones» para jubilados y pensionados .

: en su comunicado oficial, el sostuvo que la designación apunta a «profundizar la eficiencia administrativa, simplificar los procesos, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que los recursos del organismo se traduzcan en mejores servicios y prestaciones» para . El cierre del ciclo anterior: la cartera liderada por Mario Lugones agradeció formalmente a Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo por su desempeño al frente de la institución desde diciembre 2023, cuando habían sido nombrados mediante los decretos 62 y 63.

El trasfondo político y prestacional detrás de la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo de PAMI

Más allá del tono institucional del anuncio oficial, según Clarín la decisión se consolidó sobre una serie de fricciones internas y tensiones financieras que precipitaron el desplazamiento de la cúpula saliente: