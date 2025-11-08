Finalizó una nueva edición de los Juegos Rionegrinos en Bariloche: todos los resultados
Este viernes terminó la final de los Juegos Rionegrinos, que tuvo la participación de 1500 deportistas. Mirá acá todos los ganadores.
Este viernes se cerró una nueva edición de los Juegos Rionegrinos. Del 4 al 7 de noviembre, más de 1500 atletas se congregaron en Bariloche representando a las diferentes regiones del territorio provincial.
Las diferentes delegaciones, que se identificaron con colores, fueron: Andina, Atlántica, Línea Sur, Valle Medio, Alto Valle Este y Alto Valle Oeste. Deportistas entre 11 y 16 años participaron en las disciplinas en diversas sedes y complejos de la ciudad cordillerana. Además, hubo atletismo y natación adaptada y circuito de habilidades motrices para jóvenes con discapacidad de hasta 21 años.
Resultados de atletismo, ringo y handball
Atletismo Escolar: 1°: Conesa – Escuela N° 9 / 2°: Roca – Escuela N° 42 / 3°: Sto. Vidal – Escuela 191
Atletismo Colegial: 1°: Conesa – ESRN 53 / 2°: Roca – CET 17 / 3°: Maquinchao – ESRN 57
Ringo Sport: 1°: Roca – EPRN N° 364 / 2°: Valcheta – EPRN N° 277 / 3°: Choele Choel – EPRN N° 236
Handball Escolar: 1°: I.P. Capraro – Bariloche / 2°: Escuela Primaria 300 – Campo Grande / 3°: Escuela N° 26 – Sierra Colorada
Handball Colegial 1 Femenino: 1°: Colegio San Esteban – Bariloche / 2°: Zatti – Viedma / 3°: I. Zuviría – Río Colorado
Handball Colegial 1 Masculino: 1°: Los Andes – Bariloche / 2°: CET 30 – Cipolletti / 3°: ESRN 82 – Sierra Colorada
Handball Colegial 2 Femenino: 1°: ESRN N° 82 – Sierra Colorada / 2°: I. Zuviría – Río Colorado / 3°: Zatti – Viedma
Handball Colegial 2 Masculino: 1°: Paulo VI – Viedma / 2°: CET N° 34 – Los Menucos / 3°: María Auxiliadora – Gral. Roca
Resultados del voley y basquet
Voley Escolar: 1°: Escuela 17 – Ing. Jacobacci / 2°: Instituto Nuevo Siglo – Roca / 3°: Escuela 330 – Choele Choel
Voley Colegial 1 Femenino: 1°: Colegio Salesiano – Luis Beltrán / 2°: Don Bosco – Bariloche / 3°: ESRN N° 87 – Valcheta
Voley Colegial 1 Masculino: 1°: CET 13 – Choele Choel / 2°: ESRN 87 – Valcheta / 3°:
Voley Colegial 2 Femenino: 1°: Instituto Sagrado Corazón / 2°: CET 32 – San Antonio Oeste / 3°: Nuevo Siglo – Gral. Roca
Voley Colegial 2 Masculino: 1°: CET N° 13 – Choele Choel / 2°: ESRN 87 – Valcheta / 3°: María Auxiliadora – Roca
Básquet Colegial 1 Femenino: 1°: Instituto Zuviría – Río Colorado / 2°: Santa Catalina – Allen / 3°: IMA – Roca
Básquet Colegial 1 Masculino: 1°: Instituto Salesiano – Luis Beltrán / 2°: Paulo XI – Viedma / 3°: Umbrales – Cipolletti
Básquet Colegial 2 Femenino: 1°: Instituto Ceferino Namuncurá – Cinco Saltos / 2°: Don Bosco – Bariloche / 3°: CET 6 – Viedma
Básquet Colegial 2 Masculino: 1°: IMA – Viedma / 2°: Instituto Ceferino Namuncurá – Cinco Saltos / 3°: CET 1 – Roca
Comentarios