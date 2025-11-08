Finalizó una nueva edición de los Juegos Rionegrinos en Bariloche: todos los resultados

Este viernes se cerró una nueva edición de los Juegos Rionegrinos. Del 4 al 7 de noviembre, más de 1500 atletas se congregaron en Bariloche representando a las diferentes regiones del territorio provincial.

Las diferentes delegaciones, que se identificaron con colores, fueron: Andina, Atlántica, Línea Sur, Valle Medio, Alto Valle Este y Alto Valle Oeste. Deportistas entre 11 y 16 años participaron en las disciplinas en diversas sedes y complejos de la ciudad cordillerana. Además, hubo atletismo y natación adaptada y circuito de habilidades motrices para jóvenes con discapacidad de hasta 21 años.

Resultados de atletismo, ringo y handball

Atletismo Escolar: 1°: Conesa – Escuela N° 9 / 2°: Roca – Escuela N° 42 / 3°: Sto. Vidal – Escuela 191

Atletismo Colegial: 1°: Conesa – ESRN 53 / 2°: Roca – CET 17 / 3°: Maquinchao – ESRN 57

Ringo Sport: 1°: Roca – EPRN N° 364 / 2°: Valcheta – EPRN N° 277 / 3°: Choele Choel – EPRN N° 236

Handball Escolar: 1°: I.P. Capraro – Bariloche / 2°: Escuela Primaria 300 – Campo Grande / 3°: Escuela N° 26 – Sierra Colorada

Handball Colegial 1 Femenino: 1°: Colegio San Esteban – Bariloche / 2°: Zatti – Viedma / 3°: I. Zuviría – Río Colorado

Handball Colegial 1 Masculino: 1°: Los Andes – Bariloche / 2°: CET 30 – Cipolletti / 3°: ESRN 82 – Sierra Colorada

Handball Colegial 2 Femenino: 1°: ESRN N° 82 – Sierra Colorada / 2°: I. Zuviría – Río Colorado / 3°: Zatti – Viedma

Handball Colegial 2 Masculino: 1°: Paulo VI – Viedma / 2°: CET N° 34 – Los Menucos / 3°: María Auxiliadora – Gral. Roca

Resultados del voley y basquet

Voley Escolar: 1°: Escuela 17 – Ing. Jacobacci / 2°: Instituto Nuevo Siglo – Roca / 3°: Escuela 330 – Choele Choel

Voley Colegial 1 Femenino: 1°: Colegio Salesiano – Luis Beltrán / 2°: Don Bosco – Bariloche / 3°: ESRN N° 87 – Valcheta

Voley Colegial 1 Masculino: 1°: CET 13 – Choele Choel / 2°: ESRN 87 – Valcheta / 3°:

Voley Colegial 2 Femenino: 1°: Instituto Sagrado Corazón / 2°: CET 32 – San Antonio Oeste / 3°: Nuevo Siglo – Gral. Roca

Voley Colegial 2 Masculino: 1°: CET N° 13 – Choele Choel / 2°: ESRN 87 – Valcheta / 3°: María Auxiliadora – Roca

Básquet Colegial 1 Femenino: 1°: Instituto Zuviría – Río Colorado / 2°: Santa Catalina – Allen / 3°: IMA – Roca

Básquet Colegial 1 Masculino: 1°: Instituto Salesiano – Luis Beltrán / 2°: Paulo XI – Viedma / 3°: Umbrales – Cipolletti

Básquet Colegial 2 Femenino: 1°: Instituto Ceferino Namuncurá – Cinco Saltos / 2°: Don Bosco – Bariloche / 3°: CET 6 – Viedma

Básquet Colegial 2 Masculino: 1°: IMA – Viedma / 2°: Instituto Ceferino Namuncurá – Cinco Saltos / 3°: CET 1 – Roca