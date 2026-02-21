Fixture confirmado de la Liga Confluencia: ¿Cómo se juega la 1° fecha y cuándo serán los clásicos?

El 8 de marzo comenzará la temporada 2026 de la Liga Confluencia. El torneo del futbol valletano tendrá por primera vez dos categorías (Zona Campeonato y Zona Ascenso) y se jugarán tres campeonatos a lo largo del año: Apertura, Clausura y Copa de la Liga. Además, habrá ascensos y descensos.

En las últimas horas, se dio a conocer el fixture completo del Apertura. Cabe destacar que el Clausura tendrá el mismo cronograma de partidos con las localías invertidas.

Atlético Regina, vigente campeón, comenzará su defensa del título viajando a Roca para enfrentarse a CIMAC. Otro duelo interesante de la 1° fecha será Deportivo Roca vs. Unión de Allen, que se verán las caras en el Luis Maiolino.

El Albo gritó campeón tras vencer en el desempate a La Amistad. Foto: Ariadna Heredia.

También habrá triple acción en Cipolletti, la ciudad con más representantes en Primera División (4). La Amistad recibirá a Deportivo Huergo, Pillmatún jugará en el Predio de la Isla Jordán ante Círculo Italiano y San Martín se medirá en su casa a Fernández Oro.

Además, la pelota rodará en La Pampa: Petroleros, de un gran debut en 2025, chocará ante Argentinos del Norte. En Catriel, la Depo jugará contra Club Cipolletti.

En la segunda categoría de la Confluencia, participarán 12 equipos, tras la baja de último momento de Obrero Dique. La zona «B» estará compuesta por siete equipos que descendieron en 2025 y 5 clubes que debutarán en el torneo.

La Liga oficializó el fixture de la Zona Ascenso, pero con la no participación del equipo de Barda del Medio, el calendario de partidos tendrá modificaciones.

¿Cuándo serán los clásicos?

Cuando arranque un torneo, lo primero que hace cada hincha es revisar cuándo enfrentará a su clásico rival. No es la excepción de la Liga Confluencia, que ofrecerá grandes derbis a lo largo de 2026.

El primero que se jugará será el clásico cipoleño, entre Cipolletti y San Martín, se jugará en la 2° fecha. El albinegro hará de local.

Cipolletti y Deportivo Roca protagonizarán el clásico rionegrino en la 9° jornada. En la siguiente fecha, el Naranja recibirá en el Luis Maiolino a Argentinos del Norte. También en la 10°, se paralizará Villa Regina para el choque entre el Albo y Círculo Italiano.

Otros cruces atractivos será el siempre picante Argentinos del Norte vs. Regina (fecha 4) o un nuevo cara a cara entre los dos mejores de 2025: La Amistad vs. Regina (fecha 6).

Cabe destacar que algunos clásicos de la Confluencia, como el allense (Unión vs. Alto Valle), no se realizarán en este 2026, ya que juegan en dos categorías diferentes. Podrían cruzarse en la Copa de la Liga, que todavía no tiene confirmadas las zonas.