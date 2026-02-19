La Liga Confluencia definió su nuevo formato para 2026: ascensos, descensos y tres torneos

Habrá dos ascensos y descensos y se jugará la Copa de la Liga.

Este miércoles se definió cómo se jugará la Liga Confluencia en 2026. En una nueva reunión de consejeros, se aprobó el nuevo formato del futbol valletano para la presente temporada.

A partir de 2026, la Confluencia tendrá dos categorías. Esta temporada la primera división, también llamada Zona Campeonato, estará compuesta por 14 equipos y la segunda (Zona Ascenso) tendrá 13 participantes. Además, por primera vez habrá descensos y ascensos.

En el 2026 se disputarán dos torneos de Liga: el Apertura y Clausura. En cada certamen se utilizará el formato todos contra todos a una rueda y con el mismo fixture para todas las categorías formativas. De esta forma, cada equipo jugará 26 o 24 partidos de Liga durante el año (dependiendo si juega zona Campeonato o Ascenso).

El Apertura tiene fecha de inicio prevista para el fin de semana del 8 de marzo y culminaría el 28 de junio. El campeón de este certamen clasificará automáticamente al Torneo Regional Amateur de este año.

Por otro lado, el Clausura comenzaría el 19 de julio y se extendería hasta el 22 de noviembre, siendo el cierre de la temporada. El equipo que se quede con el título tendrá boleto al Regional Amateur del próximo año.

Los descensos se definirán por una tabla anual donde se acumularán los puntos obtenidos durante los torneos. Los últimos dos jugarán la segunda división en 2027.

A su vez, los ascensos también se obtendrán en una tabla acumulada. Los dos equipos de segunda división que logren más puntos sacarán boleto para la primera división 2027. Cabe aclarar que salir campeón de algún torneo no te asegura el ascenso.

Vale mencionar que los ascensos y descensos solo se definirán por el desempeño de los clubes en Primera División, pero se verán afectadas todas sus categorías formativas.

Además de los dos torneos ligueros, se disputará la novedosa Copa de la Liga. En este certamen, participarán los 27 equipos de ambas categorías. Está pensado que arranque a finales de marzo y se disputaría hasta el 25 de octubre.

Los clubes serán divididos en grupos según la cercanía geográfica (se definirá en los próximos días las zonas). Avanzarían 8 a cuartos de final, que se disputaría ida y vuelta. Las semifinales y final serían a partido único y en cancha neutral.

Los 14 equipos de la Zona Campeonato

Atlético Regina

Argentinos del Norte

CIMAC

Cipolletti

Círculo Italiano

Fernández Oro

Deportivo Huergo

Deportivo Roca

La Amistad

Petroleros Pampeanos

Pillmatún

San Martín

Unión Deportiva Catriel

Unión Alem Progresista

Los 13 equipos de la Zona Ascenso