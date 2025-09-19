Franco Colapinto se sinceró tras los entrenamientos del GP de Azerbaiyán: «Estamos muy lejos»

Franco Colapinto no ocultó su frustración luego de cerrar último en los entrenamientos del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. El argentino admitió que la jornada fue complicada y que deberán trabajar intensamente para mejorar de cara a la clasificación.

Franco Colapinto terminó en el fondo de la tabla, a 648 milésimas de su compañero Pierre Gasly y a 355 de Fernando Alonso, el penúltimo. La diferencia pudo haber sido menor, pero un roce contra el muro en su último intento lo obligó a abortar la vuelta rápida.

«Nos está costando mucho en esta pista con tantos baches y un circuito callejero con tanta curva lenta. Hicimos unos cambios que mejoraron algunas cosas. Hay que trabajar para el sábado, fue un día difícil y estamos muy, muy lejos«, reconoció Colapinto en diálogo con ESPN.

"NOS ESTÁ COSTANDO MUCHO EN ESTA PISTA, ESTAMOS MUY LEJOS". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine en la FP2 en Bakú.



📺 #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kMXbMstLpJ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025

El equipo Alpine apostó por una arriesgada puesta a punto con poca carga aerodinámica para compensar la falta de potencia del A525 en las rectas. Si bien esa estrategia le permitió alcanzar gran velocidad en los sectores rápidos, lo dejó en desventaja en las curvas lentas y en los frenajes exigentes. “El compromiso que tenemos es ese, el de baja carga”, explicó el argentino para cerrar su análisis del día.

Ahora, Colapinto buscará revertir la tendencia en la tercera práctica del sábado, previa a la clasificación que ordenará la grilla de salida para la carrera principal del domingo en Bakú.