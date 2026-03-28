Fórmula 1: Franco Colapinto busca volver a sumar puntos en el exigente GP de Japón

El argentino de Alpine viene de sumar su primer punto en China.

La Fórmula 1 continúa su calendario con el Gran Premio de Japón, donde el argentino Franco Colapinto intentará volver a sumar unidades tras su buen desempeño en China.

La tercera fecha de la temporada se disputará en el tradicional circuito de Suzuka, con horarios que obligarán nuevamente a los fanáticos argentinos a seguir la acción durante la madrugada.

Franco Colapinto busca seguir sumando confianza tras su primer punto

Colapinto llega motivado luego de finalizar décimo en la carrera anterior, resultado que le permitió sumar su primer punto con Alpine. Sin embargo, el propio piloto reconoció que esperaba un mejor rendimiento, por lo que buscará dar un paso adelante este fin de semana.

En las primeras prácticas en Japón, el argentino terminó en posiciones relegadas (16° y 17°) y fue advertido por la FIA tras un incidente con el campeón del mundo Max Verstappen en uno de los sectores más veloces del circuito.

El inicio de temporada muestra a Mercedes como gran protagonista. El joven Kimi Antonelli viene de una actuación destacada, logrando la pole position y la victoria en China, seguido por su compañero George Russell.

A qué hora corre Franco Colapinto: horarios del GP de Japón

La clasificación se disputará entre las 03:00 y las 04:00 de la madrugada en Argentina, mientras que la carrera principal será el domingo a las 2:00.

La transmisión podrá seguirse por Fox Sports y también vía streaming.

Un circuito histórico y complicado

El trazado de Suzuka es uno de los más técnicos del calendario, con 5,8 kilómetros de extensión y 53 vueltas de competencia. Su diseño en forma de “8” y la combinación de curvas rápidas y lentas lo convierten en un verdadero desafío tanto para pilotos como para equipos.

En este escenario, Colapinto buscará consolidar su crecimiento en la máxima categoría y seguir sumando experiencia —y puntos— en su primera temporada completa en la Fórmula 1.