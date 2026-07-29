Fracturó a un rival en Brasil y no podrá volver a jugar hasta que se recupere de la lesión

En Brasil, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva marcó un antes y un después en el fútbol sudamericano: el defensor Víctor Gabriel, jugador de Porto Alegre, no podrá jugar profesionalmente hasta que Gabriel Pec, delantero de Cruzeiro, se recupere de la dura lesión que le causó su colega.

El hecho en cuestión ocurrió hace una semana, en el encuentro entre ambos combinados por la decimonovena fecha del Brasileirao, cuando, a los 13 minutos del segundo tiempo, el defensor Gabriel le aplicó una violenta entrada al delantero Pec, que le valió la expulsión directa por fuerza excesiva.

SANCIÓN EJEMPLAR EN EL BRASILEIRAO ✅🇧🇷



Victor Gabriel del Internacional ha sido suspendido hasta que Gabriel Pec se recupere de la lesión que sufrió tras la entrada del defensor de Internacional.



La suspensión puede durar hasta seis meses. pic.twitter.com/m614YUU7w6 — Marca Zonal | Data & Fútbol 📊 (@Marca_Zonal) July 28, 2026

El zaguero debió abandonar el campo y ser sometido a estudios, donde se constató lo peor: la violenta acción le causó una fractura de tibia que derivó en una intervención quirúrgica. La misma se realizó con éxito el pasado sábado.

Ante el caso, el tribunal decidió aplicar el párrafo 3 del artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva, que establece que si la víctima de una entrada violenta grave sigue sin poder practicar el deporte como consecuencia de la lesión, el agresor podrá permanecer suspendido hasta que el afectado pueda volver a entrenar, con un techo de 180 días.

«La cirugía se realizó con éxito. Para la honra y la gloria de Dios. Sin Él, nada sería posible», escribió Pec en Instagram, desde la camilla con los pulgares arriba. El delantero también dejó un mensaje de fortaleza: «Busco recuperarme de la mejor manera posible y lo más rápido que pueda para seguir haciendo lo que amo. Con mis sueños y metas intactos».

El defensor, por su parte, expresó su arrepentimiento con visible angustia: «Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro». El zaguero insistió en que no tuvo intención de lastimar a su colega.