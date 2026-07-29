Más de 100 personas fueron rescatadas tras una feroz tormenta de nieve en Catamarca: quedaron varadas en un sitio turístico

Más de 100 personas tuvieron que ser rescatadas luego de quedar atrapadas en medio de una feroz tormenta de nieve en Catamarca. Todos estaban en un sitio turístico de Argentina y pasaron horas intensas tratando de sobrevivir al temporal.

Luego de un intenso despliegue, la Gobernación de Catamarca confirmó este miércoles por la mañana que el rescate concluyó con éxito y sin heridos, aunque varios con primeros indicios de hipotermia.

Según lo informado, unos 120 varados habían quedado atrapados en el trayecto al Balcón del Pissis por el deterioro del tiempo en la alta montaña de Fiambalá. Desde el Ejecutivo provincial señalaron que «se logró localizar y mantener comunicación con la totalidad de los turistas que permanecen en la zona, mientras continúan las tareas para iniciar su descenso seguro hacia la base operativa».

Rescate de varados en la nieve de Catamarca: el operativo

La emergencia se originó cuando la nieve acumulada y el viento blanco volvieron intransitable el acceso. Esta situación impidió el regreso de una caravana compuesta por más de 30 camionetas que realizaban excursiones en la zona.

El escenario se agravó durante la tarde del lunes, cuando un brusco cambio meteorológico sorprendió a los visitantes y operadores turísticos que habían ingresado sin problemas durante las primeras horas de ese mismo día. El descenso de la temperatura y la acumulación de nieve sobre el camino limitaron la visibilidad y bloquearon varios tramos, dejando vehículos aislados e impidiendo que los ocupantes pudieran regresar por sus propios medios.

#Catamarca #Gendarmería ❄️🌨️



Rescatan y evacúan a un grupo de turistas que se quedaron varados en la zona cordillerana por las intensas nevadas

La asistencia inició ayer en horas de la tarde en la localidad de Fiambalá.

Las personas viajaban hacia el Balcón del Pissis, ubicado a… pic.twitter.com/lwyzgyPO8T — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) July 29, 2026

Ante esta situación, el Gobierno de Catamarca desplegó un operativo de emergencia coordinado por la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgo. En las tareas de rescate participaron también Bomberos Voluntarios de Fiambalá y Tinogasta, la Policía provincial, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Fiambalá, prestadores turísticos y la empresa minera Zijin. La base operativa se instaló en el kilómetro 0 del camino, desde donde se organizaron las acciones para ubicar a los grupos varados y garantizar la atención sanitaria.

Los equipos de emergencia, en primera instancia, localizaron a un grupo de camionetas entre los kilómetros 8 y 15. Los ocupantes comenzaron a ser evacuados a pie hasta el puesto operativo, donde recibieron asistencia médica y abrigo.

En tanto, los grupos que permanecían desde el kilómetro 20 en adelante, fueron evacuados para su traslado hacia el proyecto minero de Zijin, considerado el punto seguro más próximo.

La compañía activó su protocolo de emergencia y puso a disposición equipos viales para colaborar con la apertura del camino y la asistencia a los turistas.

Todo estaba en marcha, pero las operaciones de rescate tuvieron que ser interrumpidas debido a la persistencia de la nieve. Las autoridades informaron después de los grupos ubicados entre los kilómetros 25 y 40 debían permanecer en el sitio hasta las primeras horas del día siguiente, cuando se reanudaría el rescate.

Con información de Infobae