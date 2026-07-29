Cuenta regresiva para Belgrano Cargas: se prevé el llamado a licitación para agosto

La privatización del Belgrano Cargas avanzará en agosto, cuando Nación publique finalmente el llamado a licitación. La compañía estatal opera las tres mayores líneas del país -Belgrano, San Martín y Urquiza-, por lo que el proceso despierta un fuerte interés de sectores como el minero y el agroexportador.

Lo confirmó el presidente de Trenes Argentinos Cargas, Alejandro Núñez, durante su participación en Salta Mining Summit II, evento que reunió la semana pasada a distintos referentes del sector minero.

El funcionario indicó que, para la elaboración del pliego, intervinieron distintas áreas del Gobierno nacional, y sostuvo que el esquema final buscará resultar atractivo para el sector privado, según informó IN Salta.

Añadió que un punto clave es el plan de inversiones que las empresas deberán cumplir para presentarse a la licitación. En esa línea, se realizó un relevamiento de las áreas productivas actuales y de aquellas que podrían desarrollarse en los próximos años, a partir del cual definió una serie de obras obligatorias para el futuro concesionario.

La medida está contemplada dentro del Decreto 67/2025, que establece un proceso de desintegración vertical y acceso abierto de la empresa. Según Nación, con esta medida se busca mejorar el servicio de transporte de mercancías desde el norte y oeste del país hacia los principales puertos de exportación.

Según Nuñez, el foco no estará en ampliar la red ferroviaria, sino en mejorar y consolidar la infraestructura existente, que ya posee una amplia cobertura territorial.

No obstante, sostuvo que a medida que se desarrollen nuevas áreas productivas, podría evaluarse la construcción de desvíos ferroviarios y conexiones específicas para abastecer proyectos industriales, agrícolas o mineros.

También afirmó que la concesión prevé la transferencia de las distintas áreas de la empresa junto con su personal. En ese sentido, aseguró que los actuales puestos de trabajo se conservarán una vez que el proceso se concrete.

El interés internacional por Belgrano Cargas

La licitación también genera el interés de grandes firmas internacionales. En junio, trascendió que Grupo México Transportes (GMXT) llegó a un acuerdo con la estadounidense Wabtec para competir por la empresa estatal, con una propuesta que ronda los 3.000 millones de dólares.

Entre las demás compañías que demostraron su interés en licitar por Belgrano Cargas figuran la minera Rio Tinto y un consorcio agrícola formado por Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company, Asociación de Cooperativas Argentinas y Aceitera General Deheza.