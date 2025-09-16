Fran Cerúndolo, el argentino que se mezclará entre los grandes en la Laver Cup de tenis

Luego del US Open y de un fin de semana a pura Copa Davis, el foco del tenis pasa a la Laver Cup, un evento oficial que forma parte del calendario de la ATP, aunque no entrega puntos para el ranking. A los jugadores que participan les sirve para prepararse para la gira asiática de canchas duras y también es un buen momento para ver un evento por equipos, de los que no abundan en el año. El certamen está reservado para los mejores del planeta y ahí estará el argentino Francisco Cerúndolo, mezclado entre los gigantes.

La Laver Cup tuvo su primera edición en 2017 y enfrenta a un equipo de jugadores europeos y a otro del resto del mundo, cada uno con un capitán que fue leyenda de este deporte. En este 2025 serán Yannick Noah para los del Viejo Continente y Andre Agassi para el rival. La cita será en el Chase Center de San Francisco entre el 19 y 21 de septiembre. Cada equipo tendrá seis jugadores y sobresale la presencia de Carlos Alcaraz.

¿Cómo se juega la Laver Cup 2025?



El formato de la Laver Cup es muy particular. El equipo ganador es el primero que llegue a 13 puntos, pero la manera de contabilizar los mismos es: el primer día de competencia se da un punto por partido ganado, el segundo son dos puntos y el tercero son tres. Se juegan partidos a al mejor de tres sets, con la particularidad que el tercer set -en caso de ser necesario es un súper tiebreak- y son tanto en modalidad singles como dobles.

El Team Europa estará conformado por Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Mensik, Flavio Cobolli y Yannick Noah de coach; mientras que el Resto del Mundo tendrá a Fran Cerúndolo, Taylor Fritz, Alex De Miñaur, Joao Fonseca, Alex Michelsen y Reilly Opelka, con Andre Agassi al mando.

La Laver Cup 2022, inolvidable para la carrera de Federer

La Laver Cup ocupa un rol muy importante en la trayectoria del gran Roger Federer en su trayectoria porque en este torneo disputó su último partido como profesional y fue jugando dobles junto a Rafael Nadal, su máximo rival dentro de la cancha, pero un amigo fuera de ella.

El 23 de septiembre de 2022, en Londres, Su Majestad y Rafa enfrentaron a Sock y Tiafoe y cayeron en el súper tiebreak, pero el resultado fue anecdótico. Todo los presentes le rindieron homenaje al suizo, que desde entonces siguió vinculado al mundo del tenis desde otro lado.